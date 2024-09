Pit Passarell, baixista do Viper, morre aos 56 anos

Pedro Sérgio Murad Passarell, mais conhecido como Pit Passarell, baixista do Viper, morreu nesta sexta-feira (27), aos 56 anos. A morte foi anunciada no Instagram da banda.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (26), a banda anunciou que Pit estava com câncer no pâncreas. Ele estava internado desde o começo de setembro e, no início desta manhã, foi confirmada a morte.

É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de nosso amado irmão Pit Passarell hoje. Cercado pela família e amigos de toda uma vida. Uma vida cheia de luz, amor, alegria, talento e coragem. Sentiremos muito a sua falta e a saudade será infinita.

O velório será hoje, sexta-feira, 27 de setembro de 2024, na Funeral Home. O endereço é R. São Carlos do Pinhal, 376, Bela Vista, São Paulo, das 11h às 14h.

O Viper disse que evitou divulgar mais detalhes do estado de saúde de Pit, pois aguardavam o "resultado de todos os exames", incluindo da biópsia.

Carreira

Nascido em Buenos Aires, na Argentina, Pit era um dos mais velhos da banda, que já perdeu o ex-vocalista André Matos em 2019. Além de baixista, ele também era compositor.

Ele fundou o Viper ao lado do irmão, o guitarrista Yves Passarell. A banda mudou de formação diversas vezes, além de ter alguns hiatos.

Além do Viper, Pit também teve paralelamente uma carreira solo. Em 2020, lançou o álbum "Praticamente Nada".

O músico também compôs músicas para o Capital Inicial, grupo do qual Yves se tornou guitarrista em 2001. Contribuiu com as faixas "O Mundo", "Seus Olhos", "Depois da Meia-Noite", "Algum Dia" e "Instinto Selvagem".