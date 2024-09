Não é furto na Itália, mas exige attenzione: você já sofreu pocketing?

Junto com ghosting, situationship e quiet quitting amoroso, outro termo que tem ajudado a definir comportamentos dentro das relações é o pocketing —e embora não tenha a ver com furtos na Itália, exige attenzione - lembra do meme?

A palavra vem do inglês "pocket", que é "bolso". Pocketing seria algo como "colocar no bolso" ou "embolsar" a pessoa, que se traduz na atitude de esconder o parceiro romântico dos círculos sociais.

Essa atitude interfere na dinâmica da relação e pode despertar sentimentos negativos em quem sofre o problema, como solidão e baixa autoestima.

Como identificar pocketing

Depois de algum tempo de relacionamento, principalmente quando mais longo, alguns comportamentos emitem sinais:

A pessoa não assume o relacionamento publicamente;

Evita te apresentar a familiares e amigos;

Tem perfil ativo nas redes sociais, mas não te menciona;

Foge do assunto quando é questionada.

Motivos para o pocketing

Quem esconde o parceiro da sua vida social pode ser motivado por diversos fatores, entre eles:

Medo ou vergonha: devido a questões familiares ou socioculturais, como religião, orientação sexual, classe social e até a cor da pele, a pessoa pode preferir esconder o relacionamento para evitar o confronto com os demais.

Infidelidade: a pessoa pode estar em busca de novos parceiros, então esconde o relacionamento.

a pessoa pode estar em busca de novos parceiros, então esconde o relacionamento. Traumas: relações anteriores ruins podem moldar como a pessoa enxerga novos relacionamentos, e esconder o parceiro pode ser uma resposta a essas vivências.

Personalidade: às vezes, a pessoa é mais introvertida mesmo, prefere que a vida pessoal se mantenha privada, sem querer expor a outros. Nesse caso, não é uma atitude negativa, mas o jeito de ser dela. O alerta é quando o perfil costuma ser mais extrovertido ou há fuga do assunto.

Como lidar com pocketing nas relações

Ao suspeitar ou identificar o comportamento, o melhor caminho é ter uma conversa aberta e sincera com a pessoa. Se ao longo do tempo vocês já criaram um ambiente seguro de diálogo, melhor ainda. Se não for o caso, explique antes que é importante dizer como se sente e ouvir o outro para o bem-estar da relação.

Em seguida, avalie a explicação da pessoa. Se ela tem medo, vergonha ou traumas, sugira novas conversas específicas sobre esses temas e incentive a busca por terapia.

Mas se você perceber desculpas infundadas, talvez seja melhor terminar o relacionamento, porque não é saudável manter uma relação que te faça mal emocionalmente.