Joelma vibra após ter sua obra reconhecida como patrimônio cultural

Joelma comemorou em seu Instagram que o Calypso se tornou Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará.

O que aconteceu

Toda a obra da artista foi reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará após a aprovação de uma lei na Assembleia Legislativa do estado. "Estou muito feliz pelo reconhecimento da Assembleia Legislativa do Pará como patrimônio cultural. Agradeço à deputada Lívia Duarte por essa homenagem especial. Minhas raízes estão no Pará, e cada nota das minhas músicas reflete essa terra. É um orgulho representar a cultura Paraense", escreveu ela na legenda do post.

A aprovação do projeto de lei da deputada estadual Lívia Duarte (PSOL), levou em consideração que a cantora foi uma das precursoras do Calypso e que ela levou a música popular do Norte do Brasil para todos os cantos do país. "Minhas raízes estão no Pará, e cada nota das minhas músicas reflete essa terra. É um orgulho representar a cultura Paraense. Esse reconhecimento é de todos que fazem parte da nossa história e tradição. Vamos continuar celebrando nossa cultura! Obrigada e viva o nosso Pará".