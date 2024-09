Como a Netflix, Disney+ começa a proibir compartilhamento de senhas

A Disney+ começou a proibir o compartilhamento de senhas e contas no streaming. A empresa lançou um "programa de compartilhamento pago" para os usuários dos EUA e de outras regiões do mundo.

O que aconteceu

Agora, quem divide a conta com alguém que não mora em sua casa pode adicioná-lo como "membro extra". O custo é de US$ 6,99 (R$ 38) por mês para o Disney+ Basic e US$ 9,99 (R$ 54,75) para o Disney+ Premium. Só um membro extra será permitido por conta.

O Disney+ vai estabelecer o núcleo familiar com base na atividade da assinatura, nos dispositivos vinculados e na conexão de internet, entre outros fatores. O streaming pode pedir uma senha de uso único para verificar se o assinante está adicionando um local ou viajando.

Em nota a Splash, a Disney informou que ainda não há previsão da implementação da medida no Brasil. O comunicado oficial da Disney prevê a instituição da prática nos EUA, Canadá, Costa Rica, Guatemala, Europa e a região Ásia-Pacífico.

O Disney+ deve subir o preço da maioria dos planos em outubro. O mês é marcado por estreias como "Agatha Para Sempre" e "Divertida Mente 2".

A Netflix começou a proibir o compartilhamento de senhas no ano passado. Segundo executivos da marca, os cancelamentos continuaram baixos.

A Max também anunciou que planeja começar a reprimir a divisão de senhas em breve. Ainda não há informações sobre a proibição do compartilhamento de senhas, ou cobrança de taxas para membros extras, no Brasil.