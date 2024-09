Com prisão decretada, Gusttavo Lima tem show marcado para os próximos dias

Gusttavo Lima, que teve a prisão decretada nesta segunda-feira (23), tem shows agendados no Brasil e nos Estados Unidos nas próximas semanas.

Shows marcados

A agenda do cantor inclui shows em duas cidades paraenses nesta semana: Marabá, na sexta-feira (27), e Parauapebas , no sábado (28). As informações foram retiradas do site oficial do artista. Ingressos seguem à venda.

Em outubro, o projeto "Buteco" tem apresentações marcadas para Londrina (PR) e Brasília, além de shows nos Estados Unidos. A turnê ainda passaria por Belo Horizonte e Porto Alegre no mês seguinte.

A despedida do projeto está marcada para acontecer em São Paulo, no dia 14 de dezembro, no Estádio Morumbis. Apresentação deveria receber mais de 50 mil pessoas.

Splash tenta contato com a assessoria de comunicação do artista para saber se os shows estão mantidos. Texto será atualizado se houver retorno.

Gusttavo Lima durante show em Jaguariuna no último final de semana Imagem: Brazil News

O que aconteceu

O Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou a prisão do cantor Gusttavo Lima, 35, investigado na operação Integration, que também prendeu a influenciadora Deolane Bezerra. Inquérito policial apura lavagem de dinheiro. A decisão judicial, a qual Splash teve acesso, indica que Nivaldo Lima Batista (Gusttavo Lima) não compareceu à convocação da polícia para tratar sobre o caso.

Investigação aponta que o cantor possui "intensa relação financeira" com foragidos que tiveram prisão decretada na mesma operação. "Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado."

É imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima, ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela Justiça.

diz a decisão

Investigação também cita um avião apreendido durante a Operação Integration. Aeronave tem como proprietário a Balada Eventos e Produções LTDA, empresa de Gusttavo Lima, segundo documentação da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Avião teria sido utilizado por foragidos.

Justiça questionou relação entre Gusttavo Lima e um casal foragido, formado por José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Henriques Truta Rocha. Após viagens por Atenas, na Grécia, e pelas Ilhas Canárias, na Espanha, os dois, que viajavam no avião do cantor, permaneceram na Europa. "Indica, de maneira contundente, que optaram por permanecer na Europa para evitar a Justiça [...] A conivência de Nivaldo Batista Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade."

Neste ano, Gusttavo Lima adquiriu participação de 25% na empresa Vai de Bet. Associação "levanta sérias dúvidas" sobre integridade das transações e vínculos estabelecidos pelo cantor, destaca a decisão judicial assinada pela juíza Andréa Calado da Cruz.