Spray de pimenta no Rock in Rio dispersa fãs em show; 8 recebem atendimento

Fãs foram surpreendidos pelo uso de spray de pimenta durante o show Pra Sempre MPB, que aconteceu neste sábado, penúltima noite de Rock in Rio. Em nota, a empresa responsável pela segurança do evento disse ter sido acionada e que "está atuando" para identificar os responsáveis.

O que aconteceu

Ao menos oito pessoas, incluindo uma criança de cerca de 10 anos, foram atendidas nos postos médicos do festival após uso de spray de pimenta durante show realizado no Palco Mundo, segundo Splash apurou. Entre os sintomas, falta de ar, dor de garanta e incômodo na vista. Desmaio também foi constatado. Profissionais de saúde não quiseram se identificar.

Em vídeo realizado por Splash, é possível ver o momento em que fãs se dispersam e tapam a boca durante o início da participação de Carlinhos Brown. Spray de pimenta é um dos itens proibidos na lista de objetos que não podem entrar no evento.

A Segurpro, empresa que realiza a segurança do evento, informou que a confusão foi provocada por uma pessoa com um spray de gás de pimenta no interior do evento. "A equipe de segurança foi acionada e está atuando", reforçou a Segurpo.

Splash também procurou a assessoria de comunicação para esclarecer o que aconteceu, mas não retornou. O texto será atualizado em caso de resposta.