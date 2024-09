Yuri e Gilson tretam ao vivo em A Fazenda 16 e produção intervém

Durante a estreia de A Fazenda 16 (Record), Yuri Bonotto e Gilson discutiram ao vivo.

O que aconteceu

Adriane Galisteu entrou ao vivo para falar com a sede e conversou com eles sobre a dinâmica de apontamentos exibida pouco antes.

Gilson pediu desculpas para Yuri pela discussão que tiveram lá, mas o bombeiro o rebateu. "Uma coisa é falar da minha roupa, okay. Outra coisa é não aceitar que coloquei ele no sofá e falar que é por coisas lá de fora, criar mentiras aqui dentro."

O personal, então, se exaltou e os dois entraram em uma discussão acalorada.

Yuri atacou o personal. "Não sou carreirista."

Gilson o rebateu. "Carreirista? Olha o que você está falando."

Yuri continuou exaltado. "Vai pegar mulher dos outros! Tu nem sabe o que tá falando. Vai voltar lá pra trair os outros!"

Gilson continuou o rebatendo. "Bobão. Só tem altura!"

Os peões tentaram acalmá-los, mas a discussão continuou.

Gilson debochou do influenciador. "Quase acabou com o casamento dos outros."

Yuri disse que Gilson falou de sua mulher. "Você é um otário, falando da minha família. Mentiroso. Veio fazer picuinha pros outros."

Os peões chegaram a ficar bem próximo um do outro e tomaram uma chamada da produção. "Esse comportamento não é adequado e pode ocasionar punição e até expulsão."

