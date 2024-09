Com clipe 'Mil Veces', Anitta vence premiação do VMA pela terceira vez

Anitta, 31, venceu pela terceira vez seguida a premiação do VMA na categoria "Melhor Clipe de Música Latina". Em 2024, a cantora arrematou o Video Music Awards, da MTV, com "Mil Veces" — clipe do álbum "Funk Generation" — e entrou para história por já ter ganhado o troféu nos anos 2022 e 2023.

O que aconteceu

Cantora venceu o prêmio de "Melhor Clipe de Música Latina" pelo trabalho com a música "Mil Veces" . O hit, que foi lançado em 2023, em parceria com o músico italiano Damiano David, trouxe a artista esbanjando sensualidade no videoclipe.

Artista não escondeu a alegria com a nova premiação, elogiou os fãs pelo apoio e exaltou as concorrentes ao posto de melhor clipe de 2024. "Muito obrigada a todos. Primeiro, quero agradecer aos meus fãs que votaram e estão sempre me apoiando. Que ano incrível foi para a cultura latina e preciso reconhecer que a Karol G também teve um ano incrível. Que turnê incrível, o mundo todo tava assistindo. Quero parabenizá-la e quero parabenizar a todos os indicados", iniciou.

VMA 2024: Anitta vence pela terceira vez na categoria melhor clipe latino do ano Imagem: Mike Coppola/Getty Images

Quero agradecer ao meu pais, que sempre me apoia. Vocês são os motivos de eu estar aqui e sempre voltar. Eu sei que o Brasil sempre me apoia. Estar aqui todos os anos representando o meu país é especial.

Anitta

Cantora brasileiro desbancou nomes grandes na disputa pelo posto de melhor clipe latino do ano: Bad Bunny (Monaco), Karol G (Mi Ex Tenía Razón), Myke Towers (Lala), Peso Pluma (Bellakeo - feat com Anitta), Rauw Alejandro (Touching The Sky) e Shakira & Cardi B (Puntería).

Brasileira venceu o prêmio de "Melhor Clipe de Música Latina" pela terceira vez no VMA. Em 2022, ela faturou a premiação com a música "Envolver" e ano passado com o hit "Funk Rave".

Novo hit e muito funk em show no VMA 2024

Antes da cerimônia de premiação, Anitta apresentou a nova canção "Paradise", parceria com DJ Khaled e Fat Joe, em apresentação no palco do VMA 2024. Ela também trouxe o clássico e sensual funk carioca para o seu show.

Cantora produziu um medley de três músicas para a sua apresentação. Esbanjando carisma e sensualidade, ela cantou mesclando português, inglês e espanhol.

Mundo conhece nova música de Anitta: brasileira abriu a noite de apresentação com "Paradise", nova parceria com DJ Khaled e Fat Joe. O novo trabalho da artista brasileira teve o clipe gravado em Nova York.

Anitta canta com Tiago PZK no palco do VMA 2024 Imagem: Getty Images

Participação especial em canção: cantora se uniu ao rapper argentino Tiago PZK para trazer o hit "Alegria" — que conta com participação da também argentina Emilia.

Funk carioca esteve on! Anitta finalizou a sua festa no palco do VMA com a performance do hit "Savage Funk". Ela trouxe o clássico rebolado e sensualidade do funk nacional e levou o público ao delírio.

Anitta foi indicada três vezes à premiação. Além de concorrer em "Melhor Clipe Latino", com "Mil Veces", ela disputou "Melhor Edição" e "Melhor Clipe Latino" com a música "Bellakeo" — parceria com Peso Pluma.