Mulher de Dave Grohl inspirou músicas do Foo Fighters; saiba quem ela é

Dave Grohl, 55, vocalista do Foo Fighters, anunciou que teve uma filha fora do casamento com Jordyn Blum, 48. O casal está junto há mais de 20 anos.

Com Jordyn, Dave tem três filhas: Violet, 18, Harper, 15, e Ophelia, 10.

Quem é Jordyn Blum?

Ex-modelo, Blum foi descoberta por um olheiro em um supermercado, aos 12 anos. Ela modelou para revistas e diversas campanhas publicitárias.

Eles se conhecerem em 2001 em um bar. Grohl disse que estava com Taylor Hawkins na ocasião, e que passou a noite "agindo como um idiota".

No final da noite, eu estava puto e olhei para ela dizendo: 'Você é minha futura ex-esposa'. Então ela me deu seu número: 'Jordyn, sua futura ex-esposa'. Dave Grohl em entrevista à revista Q

Os dois se casaram em agosto de 2003, em Los Angeles, EUA. O casal tem um relacionamento discreto e costumam ser vistos em eventos, como o tapete vermelho do Grammy, no ano passado.

Blum inspirou algumas músicas do Foo Fighters. O vocalista já disse em entrevistas que as músicas "Burn Away" e "Statues" foram feitas para a esposa.

Essa música é sobre minha esposa e eu. Para mim, não há nada mais bonito do que ver as lápides de um marido e uma esposa lado a lado em um cemitério. Dave Grohl