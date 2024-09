De 'recatada' a viciada em sexo: confira finalistas do Miss Bumbum 2024

O Miss Bumbum 2024 confirmou hoje a lista de modelos finalistas do concurso. Entre as candidatas que disputarão a faixa no dia 4 de outubro em São Paulo estão Rafaela Dias, que evita falar sobre sexo por "chamar a atenção naturalmente", e Debora Gomes, que se considera "viciada" em sexo e disse já ter transado 18 vezes em 12 horas.

Confira as 15 finalistas do Miss Bumbum 2024

Patrícia de Paula (Rio de Janeiro) - 601,2 mil votos

Ale Gaúcha (Santa Catarina) - 597,1 mil votos

Alexia Dhein (Pernambuco) - 597,7 mil votos

Tiele Azambuja (Rio Grande do Sul) - 591,1 mil votos

Vivi Laube (Pará) - 590,8 mil votos

Débora Gomes (Piauí) - 584 mil votos

Débora Fantine (Goiás) - 582,2 mil votos

Sabrina Rabanne (Alagoas) - 582,1 mil votos

Diandra Cox (Tocantins) - 581,1 mil votos

Karol Kiméshi (Rondônia) - 581,1 mil votos

Bruna Carlos (Paraíba) - 580,9 mil votos

Rafaela Dias (Sergipe) - 580,9 mil votos

Stefanie Fernandes (Amapá) - 580,9 mil votos

Pâmella Michelinny (Bahia) - 580,1 mil votos

Giovanna Lautier (Distrito Federal) - 558,4 mil votos