'Disse que mercado tem energia negativa': ela namorou muquirana de reality

Há um mês, a criadora de conteúdo Beatriz Azevedo, 28, passou a receber mensagens de quem a via no reality Muquiranas Brasil, da Max. Ela aparece ao lado do ex-namorado, o empresário Renan Serrano, um dos protagonistas da primeira temporada do programa.

Ele economizava para investir. Por isso, comia grilos (que dizia ser uma boa fonte de proteína), não tinha móveis e deixava teias de aranhas contra mosquitos em vez de comprar repelentes.

O casal ficou junto por dois anos e se conheceu no trabalho —uma startup de Renan. As cenas foram gravadas em 2022. Bea, como é chamada, achou que o projeto nem sairia mais. Foi um choque ver a divulgação, pois os dois não se falam desde setembro.

Ela viralizou nas redes sociais ao reagir ao episódio e fazer um alerta para que mulheres não entrem em relações com a autoestima enfraquecida —o vídeo está abaixo:

Sem cadeira, sem cama e 'traição' ao ver cena

Tudo o que está no episódio é verdade, garante Bea. "Tem gente que fala que são atores contratados, quem me dera ser paga, era assim mesmo."

Bea conta que levou uma cadeira de praia própria para ter onde sentar na casa do namorado, sem ser no chão. "Como ele só tinha uma cadeira de escritório, que usava para trabalhar, às vezes eu queria sentar no jardim e não tinha onde, então eu levei."

Ela aparece sentada na cadeira em uma das cenas do reality, inclusive.

Cadeira de praia foi usada durante as gravações do reality Muquiranas Brasil Imagem: Reprodução

Segundo Bea, também era comum usar embalagens de produtos como copo. "Bebi água em um pote de palmito. Palmito que eu comprava."

Sua única queixa era a falta de uma cama. Havia dois colchões de solteiro, de alturas diferentes, para dormirem. Isso lhe causava dor nas costas e ela quis comprar um colchão de casal como presente de Dia dos Namorados, pensando também no seu bem-estar.

Eu dormia dois dias lá e ficava quebrada o resto da semana. Falei: vou comprar o colchão para pelo menos não ficar mal depois.

Bea Azevedo, criadora de conteúdo

No reality, os dois aparecem sentados no colchão, que tem plásticos embaixo para protegê-lo. "Indiquei qual seria a cama ideal, até mandei o link, mas ele nunca comprou."

O choque veio ao assistir a uma fala de Renan no episódio, gravada sem a presença dela. "Se a Bea quiser comprar uma cama, ela compre, mas eu não vou comprar", diz ele.

Quando eu vi essa cena, senti como uma grande traição, porque ele nunca falou dessa forma comigo, mas decidiu que seria uma boa falar em um programa que seria veiculado para todo mundo.

Bea toma água em embalagem de palmito em cena do reality Imagem: Reprodução

'Por que você comprou esse batom?'

As "muquiranices" não prejudicaram a relação no início. Bea diz que estava "aberta" a entender o estilo de vida do namorado. "Ele sabia se articular muito bem, trazia referências científicas, uma justificativa para cada economia que fazia."

"Quando ele falava que não tinha móveis porque não precisava, eu pensava: tá bom, é o seu estilo de vida, você que passa todos os dias da semana aqui e eu estou na minha casa, onde tem móveis", afirma.

Mas houve desconforto quando os questionamentos sobre os gastos chegaram às suas despesas, segundo ela.

Eu já usava pouca maquiagem. Se eu usasse batom ou comprasse uma roupa, ele me questionava muito: por que você comprou esse batom? Por que você não quer que a sua boca seja da cor dela de verdade? Quem você tenta fingir ser com essa roupa?

Assistir às cenas a assustaram. "Você vê que eu estou muito desconfortável no episódio. Sem brilho, apática", fala. "Havia mecanismos emocionais cooperando para eu continuar naquela relação." Renan foi procurado por Universa para comentar as críticas da ex-namorada, mas não retornou. O espaço segue aberto.

Término do relacionamento foi há um ano

Seis meses após a gravação, e com um ano e meio de relacionamento, o casal se mudou para Manaus por uma oportunidade de emprego. A convivência evidenciou desgastes, segundo ela.

"Ele era 'muquirana' sobre a contribuição da casa. Eu estava sobrecarregada, fazia todas as tarefas sozinha."

O término veio depois de seis meses, após uma ida ao supermercado. Bea deu detalhes nas redes sociais: um dia, esperou até que ele tomasse atitude para fazer as compras, o que não ocorreu, segundo ela.

Perto do horário de o comércio fechar, ela o chamou para ajudá-la. "Pensei que ele ia colocar no carrinho o que queria comer, mas ficou mexendo no celular o tempo todo, como se fosse um adolescente", disse a Universa.

Quando a gente saiu, eu perguntei por que ele não me ajudou, e a justificativa foi que o mercado tem energias muito negativas, que ele se sentia muito mal de ver as pessoas colocando tanta comida industrializada no carrinho e, por isso, não conseguia fazer compras.

"A única coisa que eu conseguia pensar é: caraca, como vou contar para todo mundo que a gente terminou por causa disso?", brinca.

Jornada de autoconhecimento

Bea teve um burnout meses após o fim da relação. "Quando terminou o relacionamento, abri mão da minha casa e do meu trabalho. Isso tirou muitas bases e a minha independência. O que sobrava de mim?", diz.

Foi uma jornada muito intensa de eu me redescobrir e o que poderia ter na minha vida. Quem sou eu? O que eu gosto? O que está acontecendo na minha vida?

Bea grava conteúdos para as redes sociais Imagem: Arquivo pessoal

Fortalecer a autoestima foi essencial para ela. Então, ao voltar à ativa, foi natural querer falar sobre a construção do amor próprio nas redes sociais.

"Fiquei muito nervosa até eu ver o episódio, pensei que ia passar a maior vergonha da minha vida. No fim, foi um trampolim, uma forma de alcançar muito mais pessoas e até uma prova social para mostrar como era a minha vida quando a minha autoestima não estava bem trabalhada."