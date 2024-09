Advogada, viúva de MC, 'envolvimento' com Fiuk: quem é Deolane Bezerra?

Deolane Bezerra, 36, foi presa em uma operação contra lavagem de dinheiro na manhã de hoje (4), no Recife (PE).

Quem é Deolane Bezerra?

Advogada criminalista e influenciadora, ela nasceu em Pernambuco, mas cresceu em São Paulo. Deolane é sócia das irmãs Danielle e Dayanne no escritório "Bezerra Advogados & Associados".

Deolane se tornou nacionalmente conhecida após a morte do marido, MC Kevin, em 2021. Ele caiu da varanda do 5º andar de um hotel localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A polícia concluiu que foi acidente.

MC Kevin e a mulher, Deolane Bezerra Imagem: Reprodução/Instagram @dra.deolane.bezerra

Após a morte de Kevin, a advogada lançou música em homenagem ao funkeiro. Ela também teve uma breve carreira como DJ.

Deolane participou de A Fazenda 14 (Record), mas acabou desistindo do programa após uma trajetória turbulenta.

A "doutora", como é conhecida, já foi investigada pela polícia do Rio. No início do ano, Deolane foi alvo de um inquérito para apurar suposta ligação da influenciadora digital com o tráfico de drogas no Complexo da Maré, na capital fluminense.

Ela já foi acusada de ser advogada de todo o PCC, e negou. "Advogo para pessoas e não para uma facção. Um advogado criminalista em São Paulo não tem como afirmar que nunca advogou para um membro do PCC, a não ser que você advogue para clientes baixos. Eu prefiro os grandes, que me pagam bem. Não tem como ser hipócrita. Atendo uma pessoa que supostamente pertence a uma organização", disse a Lucas Pasin, de Splash.

Nos últimos meses, chamou atenção por um suposto envolvimento com Fiuk. Os dois protagonizaram muitos momentos juntos nas redes sociais, mas Deolane negou qualquer envolvimento e a amizade chegou ao fim.

Fiuk e Deolane Imagem: Reprodução/Instagram

O que aconteceu

Polícia apreendeu um helicóptero, carros de luxo e dinheiro vivo, incluindo dólares e euros. Imagens divulgadas pela Polícia Civil de Pernambuco também mostram dezenas de joias apreendidas.

Operação é contra esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Ao todo, a polícia cumpre 19 mandados de prisão, 24 mandados de busca e apreensão domiciliar no Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP) Cascavel e Curitiba (PR) e Goiânia (GO). Todos expedidos pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife.

Justiça determinou bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões. Os investigados também devem entregar passaportes e, se for o caso, terão o porte de arma suspenso.

Deolane foi presa na manhã de hoje em Boa Viagem, zona sul do Recife. Influenciadora foi encaminhada para o Depatri (Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais), em Afogados, na zona oeste na cidade.

Imagem: Divulgação/PCPE

Imagem: Divulgação/PCPE