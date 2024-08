Branco Mello, dos Titãs, tem alta após nova cirurgia

Branco Mello, dos Titãs, recebeu alta neste final de semana após cirurgia na amígdala. A notícia foi celebrada pela mulher do músico, a atriz Angela Figueiredo, via Instagram nesta segunda, 19. "Amigos, o Branco teve alta do hospital nesse final de semana e já estamos em casa felizes por mais esse passo no processo de recuperação. Queremos agradecer mais uma vez por tantas mensagens carinhosas e positivas", escreveu.

Branco e Angela são casados há 35 anos e têm dois filhos, Bento e Joaquim.

No dia 23 de julho, Branco Mello falou sobre o tumor em uma das amígdalas, em estágio inicial, que ele descobriu durante um exame de rotina.

O músico tem lutado contra a reincidência de tumores que afetaram a área da garganta desde 2020, quando a doença foi diagnosticada pela primeira vez. Na época, Mello foi submetido a radio e quimioterapia.

Em 2021, ele precisou passar por um cirurgia para a retirada da laringe, afetando a corda vocal esquerda. Em 2022, um novo tumor, dessa vez, na base da língua, o levou para outra cirurgia. Uma hemorragia o deixou em estado grave na UTI.

O músico passou por tratamentos com fonoaudiólogos, o que permitiu com que ele excursionasse com a banda na grande turnê Titãs - Encontro, entre 2023 e 2024.

Por conta da cirurgia, Mello está afastado dos shows. Ele será substituído pelo músico Caio Góes.