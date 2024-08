Cristo Redentor 'se veste' de Silvio Santos para homenagem

O Cristo Redentor, no Rio, foi iluminado como se estivesse vestido de Silvio Santos, em homenagem ao apresentador, que morreu ontem (17), aos 93 anos. Até mesmo o microfone apareceu.

O que aconteceu

Segundo os administradores do Santuário, esta foi uma homenagem e uma maneira de agradecer a Silvio Santos pelas décadas que ele uniu e alegrou as famílias brasileiras.

Ontem, a sede da Prefeitura de São Paulo, localizada no centro da capital paulista, recebeu projeções de fotos do apresentador. As imagens foram projetadas no Edifício Matarazzo.

A administração municipal também declarou luto por sete dias "como expressão de profundo pesar pelo falecimento de Silvio Santos, ícone da televisão brasileira e figura marcante na cultura do nosso país". O decreto foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do Município.