Retiro dos Artistas: como é e quem mora no lar que abriga idosos famosos

Conhecido por acolher artistas idosos em situação de vulnerabilidade, o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, completa 106 anos neste mês.

O local atende dezenas de residentes entre atores, cantores, instrumentistas, produtores, figurinistas, maquiadores e outras profissões. São 15 mil metros quadrados, refeitório, teatro, cinema, biblioteca, piscina, salão de beleza, além de 50 casas.

Nem sempre a decisão de ir morar na instituição está atrelada à falta de dinheiro. Questões familiares, problemas de saúde e, sobretudo, busca por qualidade de vida são outros fatores que levam artistas a viverem por lá.

A gente, na verdade, já atendeu pessoas que não têm problema financeiro, mas que estavam com problema psicológico ou que gostaria de estar perto dos colegas. Tem pessoas que vêm porque se sentem solitários... Damos literalmente casa, comida e roupa lavada. Cida Cabral, administradora do espaço, em entrevista a Splash em outubro de 2023

Entre os moradores ilustres, estão os atores Jaime Leibovicth, Claire Digonn, Rui Rezende, Silvio Pozzato, Íris Bruzzi e Sonia Zagury.

Como é mantido o Retiro dos Artistas?

Instituição de longa permanência para idosos, o Retiro dos Artistas é mantido principalmente por doações. Pelo site oficial, é possível doar por cartão de crédito e Pix. Quem preferir também pode colaborar enviando roupas, alimentos, móveis e eletrodomésticos. Trabalho voluntário também é bem-vindo. Residentes que têm condições contribuem com valores mensais.

A manutenção mensal dos serviços oferecidos pelo espaço custa cerca de R$ 200 mil. Nem sempre esse valor é atingido, principalmente em momentos de crise econômica. Por isso, a organização também recorre a eventos beneficentes como a tradicional Festa Junina.

"Quanto mais qualidade de vida se oferece, mais custo se tem. A gente não recebe ajuda do governo. A gente vive de doações da classe artística e do povo do Rio de Janeiro que conhece o nosso trabalho e a nossa luta... A gente passa por dificuldades, tem mês que não consegue cobrir todas as despesas. Vai dançando conforme a música, mas sem deixar a peteca cair, nem passar os problemas para os idosos. Estão aqui para descansar e ter qualidade de vida", completou Cida.