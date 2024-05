Meghan Markle caiu no choro por ridicularização de sua marca, diz jornal

Meghan Markle, 42, teria se ressentido por ver sua nova marca de produtos life style, batizada de American Riviera Orchard, ser alvo de deboche nas redes sociais antes mesmo de ser lançada.

O que aconteceu

Isso aconteceu depois que a estilista Tracy Robbins, 45, publicou fotos de um pote de geleia de morango da grife. "Meghan chorou quando a marca foi lançada e sua nova geleia foi amplamente ridicularizada por ser cara e nada de especial", contou o biógrafo real Tony Quinn ao jornal britânico The Mirror.

A esposa do príncipe Harry, 39, chega a pensar que está sendo perseguida pelo grande público. "Ela chegou a um ponto em que pensa que tudo e qualquer coisa que fizer será injustamente criticada. Assim como seu marido, Meghan sente que as pessoas estão implicando com ela injustamente - não consegue entender por que as pessoas não admiram seu trabalho."

Meghan acha especialmente injustas as críticas pela vida luxuosa que leva fora da Inglaterra. "Ela é especialmente sensível a qualquer crítica ao seu estilo de vida luxuoso nos EUA. Do seu ponto de vista, isso é algo para ser admirado e não criticado."