Mangá 'O Indicente de Darwin' ganhará um anime

O mangá "O Indicente de Darwin" teve um anime anunciado pelo estúdio Toho Animation. Criada por Shun Umezawa, a série mostra Charlie, um ser que é metade humano e metade chimpanzé. Enquanto tenta levar uma vida normal de adolescente, Charlie acaba envolvido com um grupo de extremistas dos direitos dos animais.

Publicada no Brasil pela editora Panini, a obra já foi muito premiada em seu país de origem. Um dos prêmios que já conquistou foi o renomado Manga Taisho de 2022.

No dia 25 de maio, no próximo domingo, acontecerá em São Paulo o Dia do Orgulho Nerd, com várias atrações e painéis. Um em especial tem tudo para agradar o público otaku: às 16h terá um bate-papo com Cecília Lemes, a dubladora da Chiquinha de "Chaves". Além disso, ela também dublou a Tsunade de "Naruto" e outros papéis em animes. O Dia do Orgulho Nerd acontecerá das 10h às 22h no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera.

O mangá "Kill Blue" comemorou um ano de publicação na "Shonen Jump". Criada por Tadatoshi Fujimaki, a história mostra o assassino quarentão Juzo Ogami é picado por uma mosca geneticamente modificada e seu DNA regride até o corpo de um garoto de 12 anos. Com essa nova aparência ele encara uma nova missão: verificar se uma escola é segura para que a filha de seu chefe possa estudar lá.

A Toei Animation voltou a divulgar "Dragon Ball Daima", anime comemorativo de "Dragon Ball". Isso indica que mesmo com a morte de Akira Toriyama o projeto segue firme e forte e deve ser lançado no segundo semestre.

O longa animado de "DEAD DEAD DEMONS DEDEDEDE DESTRUCTION" será lançado no ocidente de uma forma diferente: os dois filmes foram transformados em um anime para TV com 18 episódios semanais. A série criada por Inio Asano (de "Boa Noite Punpun") mostra duas jovens que precisam lidar com uma ameaça alienígena.

Recomendação para o Fim de Semana: "REVENGER". O anime se passa na época dos samurais e mostra um grupo chamado Revengers, composto por mercenários que aceitam pagamento em dinheiro para realizar a justiça dos homens para quem cometeu algum pecado. O protagonista é Raizo Kurima, um espadachim que foi traído pelo próprio senhor e agora quer vingança.

Escrito por Gen Urobuchi, o criador de "Madoka Magica", esse anime decepcionou os fãs por não ser tão inovador quanto a série das garotas mágicas. Mas isso não quer dizer que "Revenger" é um anime ruim, ele consegue divertir e traz cenas de ação de muita qualidade. "Revenger" tem 12 episódios e está disponível na Crunchyroll com legenda.