Luciana Gimenez assiste show dos Rolling Stones em Nova York após encontro com Mick Jagger

Após reencontrar Mick Jagger na formatura do filho, Lucas, Luciana Gimenez aproveitou sua viagem a Nova York para assistir a um show dos Rolling Stones, banda da qual o britânico faz parte. Antes mesmo da apresentação, que rolou no MetLife Stadium, estádio de dois times de futebol americano, Luciana exibiu os ingressos e as credenciais que ela havia feito para ela e para o filho caçula, Lorenzo.

Em seguida, ela ainda relatou um perrengue que passou antes de chegar ao evento. "Tivemos um pequeno probleminha na saída. O motorista da van demorou pra caramba, fiquei nervosa porque queria chegar lá cedo por causa do Lolo. Mas enfim, deu certo!".

Já quando estava chegando no estádio, ela mostrou a animação com o show. "Está uma noite de verão lindíssima, o céu cor de rosa, estou empolgada". Ela ainda mostrou Lorenzo também empolgado entrando no local. Além do caçula, Lucas, filho mais velho da apresentadora e fruto de seu relacionamento com Mick, também esteve presente.

Luciana curtiu o show com uma visão privilegiada, diretamente da pista premium. Ao fim, ela também mostrou que ela e seus convidados foram os últimos a deixarem o local.