Parlamento alemão rejeita projeto de lei de migração da oposição

BERLIM (Reuters) - O Parlamento alemão rejeitou um projeto de lei da oposição que previa o endurecimento da política de imigração nesta sexta-feira, dois dias após os conservadores da oposição serem acusados de violar pela primeira vez um acordo de não cooperação com a extrema-direita.

O líder da oposição, Friedrich Merz, disse que a nova lei seria uma resposta necessária a uma série de assassinatos em espaços públicos por pessoas de origem imigrante. Os conservadores lideram as pesquisas para a eleição antecipada de 23 de fevereiro.

Uma moção semelhante apresentada por ele, não vinculante, foi aprovada na quarta-feira graças ao apoio de parlamentares da Alternativa para a Alemanha (AfD), provocando uma onda de protestos do público, de políticos e até mesmo de alguns membros de seu próprio partido por uma suposta violação do acordo de não trabalhar com a extrema-direita.

Uma pesquisa da DeutschlandTrend para a televisão pública revelou que 67% dos eleitores apoiam os controles permanentes de fronteira, incluindo mais da metade dos partidários dos social-democratas do chanceler Olaf Scholz.

(Reportagem de Thomas Escritt)