Vídeo mostra reunião entre Lula e famosos, não com Fernandinho Beira-Mar

Um vídeo compartilhado nas redes sociais engana ao afirmar que traz imagens de uma reunião entre o presidente Lula (PT) e o traficante Fernandinho Beira-Mar.

A cena retrata um encontro entre o petista e alguns influenciadores durante a campanha para as eleições presidenciais de 2022. Beira-Mar está preso desde 2001.

O que diz o post

A publicação traz um vídeo no qual são exibidas quatro pessoas sentadas em uma mesa. Ao lado delas, aparecem Marcelo Freixo (atual presidente da Embratur), Lula e sua esposa, Janja. O áudio ao fundo reproduz o trecho de uma das falas do personagem Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite 2: "O sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza e articula novos interesses. Cria novas lideranças".

"Conseguiram filmar a reunião do "crime organizado"; Aí está a prova do envolvimento do presidente com Fernandinho Beira Mar??. Para que ninguém duvide desses usurpadores!", diz o comentário do post

Por que é falso

Vídeo mostra reunião entre Lula e celebridades. É possível identificar que as primeiras quatro primeiras pessoas filmadas são o cantor Tico Santa Cruz, o ator Raphael Logam, o humorista Fábio Porchat e o empresário/youtuber Felipe Neto. Uma pesquisa no Google com os nomes deles e o de Lula (aqui) remete a uma reunião ocorrida no Rio de Janeiro em 25 de setembro de 2022. Nela, famosos demonstraram apoio ao então candidato à Presidência (aqui e abaixo). Também participaram do evento a ex-presidente Dilma Rousseff, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), Gregorio Duvivier, Nath Finanças, entre outras celebridades.

Eu e @MarceloFreixo nos encontramos hoje com influenciadores, artistas e comunicadores. Muita gente se juntando por um país melhor. Falta pouco! Vamos juntos pelo #BrasilDaEsperança.



: @ricardostuckert pic.twitter.com/mPWPx89dq1 -- Lula (@LulaOficial) September 26, 2022

Imprensa noticiou evento. Ao contrário do que sugerem os posts enganosos, a reunião não foi secreta. O encontro foi divulgado tanto pela imprensa (aqui e aqui) como também pelos próprios participantes (aqui e abaixo). Marcelo Freixo também registrou a reunião e, em uma das fotos postadas por ele, é possível comprovar a disposição dos participantes à mesa (aqui e abaixo) exatamente como no vídeo contido nas peças desinformativas. Não há qualquer relato da participação de Beira-Mar no evento.

Imagem: Reprodução/Marcio Menasce/Flickr

Beira-Mar está preso desde 2001. O traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, foi preso em 2001 na Colômbia. Desde março de 2024, ele está na Penitenciária de Catanduvas (PR) (aqui). Considerado como um dos principais traficantes de drogas e armas da América Latina, o líder do Comando Vermelho foi condenado a mais de 300 anos de prisão (aqui e aqui).

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos, Estadão e Lupa.

