Goldman Sachs supera em lucro e receita no 1º trimestre

O Goldman Sachs teve lucro líquido de US$ 4,74 bilhões no primeiro trimestre de 2025, um avanço de 15% ante igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 14. O lucro diluído por ação do banco americano no período foi de US$ 14,12, acima da expectativa de analistas da FactSet, de US$ 12,30.

A receita teve alta anual de 6% no trimestre, a US$ 15,06 bilhões, também superando consenso da FactSet, de US$ 14,77 bilhões. Já a provisão para perdas de crédito caiu para US$ 287 milhões no primeiro trimestre, de US$ 318 milhões um ano antes.

Em nota, o CEO do Goldman, David Solomon, disse que continua confiante na habilidade do banco de dar suporte aos seus clientes, mas alertou que "estamos entrando em um segundo trimestre com ambiente operacional marcadamente diferente do início deste ano."

Às 8h40 (de Brasília), a ação do Goldman Sachs subia 1,98% nos negócios do pré-mercado em Nova York.