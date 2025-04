Bolsonaro deixa UTI após cirurgia 'concluída com sucesso'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou a Unidade de Terapia Intensiva após uma cirurgia abdominal bem-sucedida no domingo em um hospital de Brasília, onde permanece internado, anunciou sua esposa, Michelle.

Bolsonaro, de 70 anos, passou pelo procedimento duas semanas depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu torná-lo réu por uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022.

"Meu amor já está no quarto", escreveu sua esposa Michelle Bolsonaro no Instagram na noite de domingo.

"Cirurgia concluída com sucesso", afirmou a ex-primeira-dama, após o procedimento para tratar uma obstrução intestinal relacionada à facada que sofreu no abdômen durante um evento de campanha em 2018.

"O procedimento durou cerca de 12 horas, transcorreu sem intercorrências e não exigiu transfusão de sangue", afirma o boletim médico do hospital DF Star.

Bolsonaro passou por diversas cirurgias nos últimos anos devido às sequelas da facada, ocorrida em setembro de 2018, em plena campanha eleitoral e semanas antes de vencer a eleição presidencial.

Ele visitava o nordeste, reduto histórico da esquerda, quando sentiu as "fortes dores abdominais" que o levaram ao hospital.

Bolsonaro é acusado de tramar uma conspiração envolvendo colaboradores próximos, incluindo ex-ministros e altos oficiais militares, para permanecer no poder após as eleições de 2022, que ele perdeu no segundo turno para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ex-presidente postou nas redes sociais no sábado que seu médico lhe disse que "este foi o quadro mais grave" desde o ataque que quase lhe custou a vida.

"Depois de tantos episódios semelhantes ao longo dos últimos anos, fui me acostumando com a dor e com o desconforto. Mas, desta vez, até os médicos se surpreenderam", acrescentou.

Declarado inelegível até 2030 por seus ataques sem comprovação à confiabilidade do sistema de voto eletrônico, Bolsonaro ainda se apega à possibilidade de ter essa condenação anulada ou reduzida para poder concorrer à presidência em 2026.

Lula, de 79 anos, ainda não decidiu se vai concorrer à reeleição. Sua popularidade caiu, pressionada pela inflação.

