Morre criança atingida por tiro na cabeça um dia antes de fazer 4 anos

Do UOL, em São Paulo

A menina de três anos que foi atingida por um tiro na cabeça na zona norte do Recife morreu ontem, no dia do aniversário. A informação foi confirmada pelo hospital da Restauração, onde ela ficou internada.

O que aconteceu

Menina estava passeando com um familiar no bairro Água Fria quando ouviram um tiroteio. Eles saíram de casa enquanto a família organizava a festa de aniversário da criança, que completaria 4 anos. A comemoração aconteceria na noite de sábado.

Tiro que atingiu a menina foi disparado por criminosos. Testemunhas contaram à polícia que quatro homens armados desceram o Alto do Pascoal, que fica ao lado do bairro Água Fria, para matar um rival.

Outras pessoas estavam na rua, mas não foram atingidas. Um dos tiros atingiu a cabeça da menina, que estava no colo da mãe.

Criança ficou internada no Hospital da Restauração, no centro do Recife, em estado grave. Ela precisaria fazer uma cirurgia para retirar a bala alojada na cabeça, mas morreu na noite de ontem.

Ninguém foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco como tentativa de homicídio. As diligências são feitas pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital.