Brava anuncia início de produção de dois poços no Campo de Atlanta

(Reuters) - A Brava Energia começou no domingo a produção dos poços 4H e 5H no Campo de Atlanta, que se encontram em processo de testes e estabilização, conforme fato relevante da petrolífera ao mercado nesta segunda-feira.

"Ambos já produziram por meio do sistema antecipado de produção (FPSO Petrojarl I)", afirmou a companhia.

"Com a conexão desses poços, o FPSO Atlanta passa a produzir através de quatro poços (4H, 5H, 6H e 7H), enquanto a Companhia prossegue com a campanha de conexão dos últimos dois poços que já produziram para o FPSO Petrojarl I (2H e 3H), com conclusão prevista para junho de 2025", acrescentou.

(Por Paula Arend Laier)