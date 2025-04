Carrefour Brasil tem alta de 3,6% em vendas no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo Carrefour Brasil anunciou no domingo que teve vendas brutas no primeiro trimestre de R$28,8 bi, incluindo combustíveis, alta de 3,6% sobre um ano antes, segundo fato relevante ao mercado.

A companhia apurou alta de 5,7% nas vendas mesmas lojas consolidadas, excluindo efeitos de calendário, com destaque para expansão de 6,9% na operação do Atacadão e de 4,4% nos supermercados da marca Carrefour.

No Atacadão, o Carrefour Brasil afirmou que "a inflação alimentar acelerou ao longo do trimestre, contribuindo para os volumes positivos do segmento B2B, dada a tendência de estocagem dos clientes em períodos de pressão inflacionária e apesar do efeito calendário", em que as vendas da Páscoa de 2024 foram concentradas no primeiro trimestre.

No trimestre, o Carrefour Brasil abriu uma loja do Atacadão e adicionou uma loja de atacado de distribuição à rede.

(Por Alberto Alerigi Jr.)