Taxas de juros recuam na esteira do dólar em dia de alívio no exterior

Os juros futuros recuam em toda curva, em sintonia com o dólar e com os retornos das T-Notes, em meio ao alívio no exterior após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuar nas tarifas para eletrônicos. A agenda desta segunda-feira, 14, está esvaziada, o que pode reduzir a liquidez.

O Boletim Focus trouxe acomodação das projeções para IPCA e Selic de 2025 a 2027. Já a mediana para a inflação suavizada nos próximos 12 meses caiu pela nona semana consecutiva, de 5,07% para 5,01%. No radar estão as reuniões trimestrais de diretores do Banco Central com economistas, no Rio de Janeiro, às 9h30 e às 11h.

Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía para 14,720%, de 14,755% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 recuava para 14,305%, de 14,358%, e o para janeiro de 2029 caía para 14,195, de 14,265% no ajuste de sexta-feira.