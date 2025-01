Esther Safra vende participação para irmãos

SÃO PAULO (Reuters) - O Safra anunciou na noite de quinta-feira que Esther Safra decidiu vender sua participação no grupo financeiro para os irmãos Jacob e David, no que chamou de "processo natural", alinhado com a visão de longo prazo da instituição.

A família é uma das mais ricas do Brasil, com o banco sendo fundado no país em 1972 após a compra de outras instituições financeiras. Atualmente, o banco acumula patrimônio de cerca de 21,4 bilhões de reais, com um lucro líquido de 2,1 bilhões no ano passado até o final de setembro.

"Tomei essa decisão com harmonia”, disse Esther Safra em comunicado do grupo à imprensa que não menciona detalhes financeiros do negócio. Procurado, o grupo se recusou a divulgar o tamanho da participação vendida e a composição societária final após o negócio.

"A aquisição da participação acionária será feita com recursos próprios dos acionistas remanescentes e ainda aguarda aprovação dos reguladores", afirmou o grupo no comunicado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)