Por que tomar café da manhã após as 9 horas eleva risco de diabetes tipo 2

Pesquisadores resolveram analisar a relação entre o horário da primeira refeição do dia com o desenvolvimento do diabetes 2, que é quando o corpo não consegue utilizar adequadamente o hormônio que metaboliza a glicose ou essa substância não é produzida em quantidade suficiente.

Segundo estudo publicado no periódico International Journal of Epidemiology, tomar café da manhã depois das 9 horas aumentou em 59% o risco de desenvolver a doença. O grupo foi comparado com as pessoas que comiam antes das 8 horas.

Como o estudo foi feito e os resultados

Os pesquisadores acompanharam 103.312 mil pessoas na França. Os participantes registravam a ingestão de comidas e bebidas, além de marcar os horários de cada refeição.

A equipe de pesquisa calculou a média dos registros alimentares nos primeiros dois anos de acompanhamento para medir a saúde dos participantes em uma média de sete anos após o término do estudo.

Entre os participantes, houve um registro de 963 novos casos de diabetes tipo 2. Os que tomavam o café da manhã todos os dias depois das 9 horas tinham mais risco de ter a doença.

De acordo com os cientistas, o resultado faz sentido porque a falta do café da manhã é conhecida por afetar os níveis de insulina e a regulação da glicose e lipídios.

E o jantar?

A equipe do estudo também descobriu que jantar depois das 22h parece aumentar o risco de diabetes tipo 2 —embora comer com mais frequência estivesse associado a uma menor incidência de doenças no geral. Por outro lado, o jejum prolongado só é vantajoso se incluir café da manhã e jantar cedo.

Nossos resultados sugerem que uma primeira refeição antes das 8h e uma última refeição antes das 19h podem ajudar a reduzir a incidência de diabetes tipo 2. Manolis Kogevinas, coautor do estudo

*Com informações de reportagem publicada em 26/07/2023