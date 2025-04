'Entrei e estava com olhos abertos': médico detalha últimos momentos do papa

O papa Francisco morreu rapidamente na manhã de segunda-feira, vítima de um derrame inesperado, sem sentir dores excessivas, e não havia nada que os médicos pudessem ter feito para salvar sua vida, disse o chefe da equipe médica do pontífice, nesta quinta-feira.

Sergio Alfieri, médico do hospital Gemelli, em Roma, supervisionou o tratamento do papa durante uma internação de cinco semanas, enquanto Francisco lutava contra uma pneumonia dupla no início deste ano.

Alfieri disse que recebeu um telefonema por volta das 5h30 da manhã de segunda-feira para ir rapidamente ao Vaticano e chegou cerca de 20 minutos depois.

"Entrei em seu quarto e ele (Francisco) estava com os olhos abertos", contou o médico ao jornal Corriere della Sera. "Confirmei que não havia problemas respiratórios. Tentei chamá-lo pelo nome, mas ele não me respondeu."

"Naquele momento, eu soube que não havia mais nada a fazer", disse Alfieri. "Ele estava em coma."

Em uma entrevista separada ao La Repubblica, Alfieri afirmou que algumas autoridades que estavam presentes com o papa sugeriram transferi-lo imediatamente de volta ao hospital.

"Ele teria morrido no caminho", disse o médico. "Fazendo uma tomografia, teríamos um diagnóstico mais exato, mas nada mais. Foi um daqueles derrames que, em uma hora, te levam embora."

Francisco tinha 88 anos e quase morreu lutando contra uma pneumonia, mas sua morte foi um choque. No dia anterior, ele apareceu na Praça de São Pedro em um papamóvel a céu aberto para saudar a multidão em festa no Domingo de Páscoa, sugerindo que sua convalescença estava indo bem.

Papa continuou trabalhando

Após o retorno de Francisco ao Vaticano em 23 de março, depois de uma internação de 38 dias, Alfieri e os outros médicos do papa prescreveram-lhe um período de repouso de dois meses para permitir que seu corpo se recuperasse.

Francisco, conhecido por se esforçar ao máximo, continuou trabalhando. Encontrou-se brevemente com o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, no Domingo de Páscoa, e visitou uma prisão em Roma em 17 de abril, Quinta-feira Santa, para desejar felicidades aos detentos.

Alfieri disse que o papa ouviu os conselhos dos médicos e não se esforçou demais. "Ele (era) o papa", declarou o médico ao Corriere. "Voltar ao trabalho fazia parte do seu tratamento e ele nunca esteve exposto a perigos."

O médico disse que viu Francisco pela última vez na tarde de sábado. "Ele estava muito bem", afirmou Alfieri, que contou ter presenteado o papa com uma torta, de um sabor que ele sabia que o pontífice gostava.

Ele contou que o papa disse: "Estou muito bem, comecei a trabalhar novamente e estou gostando."

"Sabíamos que ele queria voltar para casa e ser papa até o último momento", disse o médico. "Ele não nos decepcionou."