Calendário da restituição do Imposto de Renda 2025: veja datas de pagamento

Do UOL, em São Paulo

As restituições do Imposto de Renda 2025 começam a ser pagas no final de maio.

Calendário dos lotes de restituição do IRPF

Ao todo serão cinco lotes de pagamentos, distribuídos conforme os critérios de prioridade. Veja as datas:

1º lote: 30 de maio;

30 de maio; 2º lote: 30 de junho;

30 de junho; 3º lote: 31 de julho;

31 de julho; 4º lote: 20 de agosto;

20 de agosto; 5º lote: 30 de setembro.

Idosos com mais de 80 anos vão ter prioridade na restituição. Na sequência, aparecem os contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e quem utilizou o modelo pré-preenchido ou optou por receber a restituição via Pix.

Declarações do IRPF

O prazo começou a valer em 17 de março e segue até o dia 30 de maio. De acordo com a Receita Federal, mais de 10,5 milhões de declarações já foram enviadas.

Isenção vale apenas para quem recebeu até dois salários mínimos por mês (R$ 2.824) em 2024. O projeto encaminhado pelo governo federal ao Congresso, que prevê isenção do IRPF para quem ganha até R$ 5 mil por mês só deve valer no ano que vem —se a proposta for votada até lá.

Quem precisa declarar o IRPF?