Lula diz que 'trocar ministro é da alçada do presidente' e elogia Gleisi

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que "trocar ministro é da alçada do presidente da República" e que a atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, "tem competência para ser ministra em qualquer País do mundo".

"A companheira Gleisi já foi ministra da Casa Civil da Dilma (Rousseff). Eu estava preso e fui um dos responsáveis para que Gleisi virasse presidente do nosso partido. Gleisi é um quadro muito refinado. Politicamente, tem pouca gente nesse País mais refinado que a Gleisi", elogiou Lula.

O presidente rebateu, ainda, críticas de que Gleisi teria um discurso muito radical. "O pessoal diz que ela é muito radical para ser presidente do PT. Oras, para ser presidente do PT tem que falar a linguagem do PT. Se não quiser, que vá para o PSDB. Para ganhar, tem que ganhar confiança do PT", declarou.

Apesar de ter tecido vários elogios à correligionária, Lula disse que "até agora, não tem nada definido".

"Não conversei com ela, ela não conversou comigo. Ainda não sentei para ficar pensando se vou ou não trocar alguns ministros. Vocês podem ter certeza de que no dia em que eu trocar vocês vão saber em primeira mão. E não vai ser por um furo de um articulista", afirmou.

Gleisi é cotada para assumir a Secretaria-Geral da Presidência, cargo atualmente ocupado pelo ministro Márcio Macedo. O mandato de Gleisi na presidência do PT se encerra em julho deste ano. O favorito para sucedê-la é o ex-prefeito de Araraquara (SP) e ex-ministro da Secom, Edinho Silva.

Lula reiterou que a troca de ministros é uma prerrogativa sua enquanto presidente, mas alfinetou o noticiário discutindo possíveis substituições na Esplanada dos Ministérios.

"Trocar ministro é da alçada do presidente da República, mas no Brasil temos o hábito de que o presidente toma posse, monta o governo e um ano depois a imprensa já está tratando de uma reforma política", declarou.