Bancos elevam projeção de crescimento do crédito este ano a 8,6%, mostra pesquisa da Febraban

Os bancos aumentaram de 8,5% para 8,6% entre fevereiro e março a projeção de alta da carteira de crédito do sistema financeiro neste ano, de acordo com pesquisa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A alta foi puxada pelo crédito com recursos livres, em que a projeção saiu de crescimento de 8,1% em relação a 2024 para alta de 8,2%.

Nestas linhas, as estimativas ficaram mais otimistas tanto no crédito às empresas quanto nas linhas para pessoas físicas. As projeções saíram de 7,1% para 7,2% de alta e de 8,6% para 9% de alta, de acordo com a entidade. A estimativa de crescimento das linhas direcionadas ficou estável em 9%.

"A pesquisa captou que os bancos seguem projetando um bom crescimento da carteira de crédito neste ano, apesar do ambiente de juros elevados e de todas as incertezas no cenário econômico, internacional e local", diz em nota o diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban, Rubens Sardenberg.

De acordo com ele, o movimento positivo na carteira livre de pessoas físicas pode ser atribuído em parte ao mercado de trabalho ainda aquecido. "Mas, também pode ser consequência da reformulação do consignado destinado aos funcionários do setor privado, que tem mostrado uma boa demanda já neste início de operação", afirma.

Na inadimplência da carteira com recursos livres, a expectativa dos bancos passou de 4,6% de atraso no final deste ano para 4,7%.

A pesquisa também colheu estimativas para o ano que vem. Na visão dos bancos, a carteira de crédito deve crescer em ritmo menos acelerado, de 7,8% em relação a este ano. Por outro lado, o índice é 0,1 ponto porcentual maior que o esperado em fevereiro.

A pesquisa da Febraban ouviu 21 bancos entre os dias 25 e 31 de março.