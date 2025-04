Malafaia chama generais de frouxos para emparedar Moraes, diz Sakamoto

O pastor Silas Malafaia, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), chamou generais de "frouxo" para emparedar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, afirmou hoje o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

O pastor é um homem extremamente inteligente, organizou todos esses eventos, é uma pessoa que sabe se localizar e se locomover pelos diferentes governos, ou seja, não é burro.

Mas ele acaba ofendendo a nossa inteligência quando, no final de uma frase violenta, está sim conclamando os generais com quatro estrelas a se manifestarem, mas dizendo 'não é para dar golpe, é só para pressionar'. Gente, me desculpa, mas se você pega generais —que têm tanques e batalhões a sua disposição— para se manifestarem contra decisões do STF, isso aí não é golpe? Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Durante o ato de apoio a Bolsonaro, realizado ontem na avenida Paulista com 45 mil pessoas, Malafaia fez críticas a generais do alto comando do Exército, chamando-os de "cambadas de frouxos", "covardes" e "omissos". Segundo o religioso, os militares não honram a farda que vestem. No fim do seu discurso, Malafaia minimizou as palavras dizendo que "não é para dar golpe, não, é para marcar posição".

Isso não é opinião. Não adianta ele, no final da frase, soltar 'ou não'. É golpe, sim. O que ele está pedindo aos militares é uma intervenção militar, o que é inadmissível. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Como foi o ato?

O ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu aliados e apoiadores em uma manifestação ontem, na avenida Paulista, com um público estimado pelo Monitor do Debate Político, vinculado à USP e ao Cebrap, em 45 mil pessoas.

O político fez um discurso de 25 minutos para reforçar a pressão pelo projeto que anistia os réus do 8 de janeiro, e defendeu também a própria inocência e uma eventual candidatura nas próximas eleições.

