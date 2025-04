Paraquedista fica preso em teto de estádio na França; veja o vídeo

Um paraquedista da Força Aérea ficou preso ontem no teto do estádio de Toulouse, na França. Ele fazia uma apresentação antes de um jogo de rúgbi entre Toulouse e Sale.

O que aconteceu

O paraquedista, que é da Força Aérea da França, levava a bola do jogo para o estádio. Cinco minutos antes do início da partida, uma rajada de vento tirou o militar da rota e o levou direto para o teto do estádio de Toulouse. Vídeos nas redes sociais flagraram o momento.

O paraquedas ficou preso na cobertura do estádio, e os bombeiros precisaram ser acionados. O homem ficou alguns minutos pendurado no teto do estádio, a cerca de 15 metros acima da arquibancada, segundo a rádio France 24.

Bombeiros utilizaram uma escada para desenganchar o militar e resgatá-lo. Devido à operação de resgate, o jogo entre Toulouse e Sale pela Liga dos Campeões de Rugby da Europa foi adiado em 40 minutos.

O presidente da European Professional Club Rugby agradeceu os envolvidos no trabalho de resgate. "Após o incidente no Estádio de Toulouse, gostaríamos de agradecer a todos os envolvidos no estádio, aos clubes e aos serviços de emergência, por resgatarem o paraquedista com segurança."

(Com informações da AFP)