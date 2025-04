Trump ordena nova revisão da oferta da NIppon Steel pela US Steel

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instruiu nesta segunda-feira o Comitê de Investimento Estrangeiro dos EUA a analisar a oferta de aquisição da U.S. Steel pela Nippon Steel "para me ajudar a determinar se outras ações nesse assunto podem ser apropriadas".

A notícia deu esperança aos investidores de que o governo Trump está considerando dar luz verde à oferta da Nippon Steel pela U.S. Steel, depois que o ex-presidente Joe Biden a bloqueou em janeiro por motivos de segurança nacional.

As ações da US Steel subiram quase 7% após a divulgação da declaração. A US Steel e a Nippon Steel não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

No mês passado, o governo Trump apresentou uma moção para prorrogar dois prazos no processo da U.S. Steel e da Nippon Steel contra um painel de segurança nacional dos EUA para dar ao governo mais tempo para concluir as negociações de fusão com as empresas.

(Reportagem de Brendan O'Brien, em Chicago)