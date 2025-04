UE precisa reduzir barreiras não tarifárias, incluindo o IVA, diz assessor de comércio da Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - A União Europeia precisará reduzir suas barreiras não tarifárias, incluindo aquelas criadas por impostos sobre valor adicionado, se quiser chegar a um acordo para reduzir as tarifas dos EUA impostas pelo presidente Donald Trump, disse o assessor de comércio da Casa Branca, Peter Navarro, nesta segunda-feira.

Navarro disse à rede de televisão CNBC que a disposição da UE em negociar com Trump para reduzir as tarifas é apenas "um bom e pequeno começo", mas que as barreiras não tarifárias, que também incluem regulamentações de segurança alimentar, são mais importantes do que as taxas tarifárias.

Seus comentários foram feitos depois que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse em uma coletiva de imprensa em Bruxelas que a UE estava pronta para negociar um pacto tarifário "zero por zero" com os EUA para produtos industriais. Os ministros da UE concordaram em priorizar as negociações em detrimento da retaliação.

"Eu diria à UE que, ao fazer esses anúncios, vocês teriam o cuidado de nos dizer que vão reduzir suas barreiras não tarifárias?", disse Navarro. "UE, diminua seu IVA de 19%. UE, respeite as decisões da OMC (Organização Mundial do Comércio) de nos permitir vender nossa carne suína, nosso milho e nossa carne bovina", acrescentou.

Navarro, que é um dos principais arquitetos da ofensiva tarifária de Trump, disse que as barreiras não tarifárias são um problema para o comércio dos EUA com muitos países, incluindo o Vietnã, que tem um superávit comercial crescente com os EUA, em parte devido à mudança das cadeias de suprimentos da China.

"Portanto, quando você perguntar se estamos dispostos a negociar, o presidente sempre ouvirá", disse Navarro. "Mas vamos entender qual é o problema quando temos um país como o Vietnã, vamos pegar o Vietnã. Quando eles vêm até nós e dizem: 'Vamos chegar à tarifa zero', isso não significa nada para nós, porque o que importa é a trapaça não tarifária."

Ele defendeu a metodologia do Conselho de Consultores Econômicos da Casa Branca usada para calcular uma tarifa de 46% sobre os produtos vietnamitas e uma tarifa de 20% sobre os produtos da UE, dizendo que ela era "perfeitamente sólida", apesar de o mecanismo ter sido ridicularizado de forma generalizada por economistas acadêmicos como uma simples aritmética do superávit comercial de um país com os EUA dividido por suas exportações para os EUA.

(Reportagem de David Lawder e Andrea Shalal)