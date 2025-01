Desastres aéreos mortais nos EUA desde 2001

(Reuters) - Um jato regional de passageiros da American Airlines se envolveu em uma colisão em pleno voo na noite de quarta-feira com um helicóptero Black Hawk do Exército dos Estados Unidos perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington, segundo autoridades.

O senador Ted Cruz, do Estado norte-americano do Texas, disse em redes sociais que "sabemos que há vítimas fatais", embora não tenha dito quantas.

Veja as últimas 10 quedas mortais de aviões ocorridas nos EUA, de acordo com dados do Conselho Nacional de Transportes do país e da Rede de Segurança da Aviação da Flight Safety Foundation:

2009

Um turboélice da Colgan Air caiu ao se aproximar do pouso em Buffalo, Nova York, matando todas as 49 pessoas a bordo e uma pessoa em terra.

2006

Um jato regional da Comair ultrapassou a pista ao decolar de Lexington, Kentucky, e caiu, matando 49 das 50 pessoas a bordo.

2005

Um turboélice da Chalk's Ocean Airways caiu após decolar de Miami, Flórida, matando todas as 20 pessoas a bordo.

2004

Um turboélice da Corporate Airlines caiu quando se aproximava do pouso em Kirksville, Missouri, matando 13 das 15 pessoas a bordo.

2003

Um turboélice da US Airways Express caiu após a decolagem de Charlotte, Carolina do Norte, matando todas as 21 pessoas a bordo.

NOVEMBRO DE 2001

Em novembro, um jato da American Airlines caiu após decolar do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, matando todas as 260 pessoas a bordo e cinco pessoas no solo.

11 DE SETEMBRO DE 2001

Um jato sequestrado da American Airlines partiu de Boston e se chocou contra o edifício do World Trade Center em Nova York, matando todas as 92 pessoas a bordo. Cerca de 1.600 pessoas também morreram no solo.

Um jato sequestrado da United Airlines que partiu de Boston também se chocou contra o World Trade Center, matando todas as 65 pessoas a bordo. Cerca de 900 pessoas morreram em terra.

Um jato sequestrado da American Airlines que partiu do Aeroporto Internacional Washington-Dulles colidiu com o Pentágono, matando todas as 64 pessoas a bordo. Cerca de 125 pessoas morreram no solo.

Um jato sequestrado da United Airlines que partiu de Newark, Nova Jersey, caiu em um campo na Pensilvânia, matando todas as 44 pessoas a bordo.

(Por Jamie Freed)