SAIBA MAIS-As ameaças tarifárias de Donald Trump

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou várias ameaças tarifárias ao retornar à Casa Branca. Elas variam desde as mais amplas -- como uma tarifa universal sobre produtos importados -- até aquelas voltadas para setores, regiões ou países específicos, em um esforço para fazer com que outros atendam às suas exigências políticas.

No entanto, as ameaças de Trump mudaram ao longo do tempo, variando de pequenas taxas a taxas superiores a 200%, deixando outras nações e empresas sem saber o que está por vir.

Veja um resumo das ameaças de Trump relacionadas ao comércio.

AMEAÇAS TARIFÁRIAS AMPLAS

Um dos pilares da visão de Trump inclui a implementação gradual de tarifas universais sobre todas as importações dos EUA. Seu recém-confirmado Secretário do Tesouro, Scott Bessent, tem pressionado por uma taxa tarifária de 2,5% que aumentaria a cada mês, de acordo com uma reportagem do Financial Times.

Entretanto, Trump sugeriu que as tarifas poderiam ser ainda mais altas. Embora as tarifas já tenham sido o principal pilar das receitas fiscais dos EUA, nas últimas décadas elas diminuíram para uma fração das receitas fiscais dos EUA. Os economistas dizem que as políticas de Trump serão inflacionárias, pois as empresas importadoras, que pagam tarifas, repassam os custos adicionais aos consumidores.

Os parceiros comerciais globais dos EUA poderiam impor contratarifas visando as exportações dos EUA, como produtos agrícolas, energia e maquinário. Isso poderia se transformar em uma guerra comercial, criando incertezas para empresas e investidores.

AMEAÇAS A PAÍSES ESPECÍFICOS

As propostas tarifárias de Trump têm como alvo vários parceiros comerciais importantes.

MÉXICO E CANADÁ: Os dois países foram os maiores parceiros comerciais dos EUA em 2024 até novembro, com o México em primeiro lugar. Trump disse que estava pensando em impor tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá em 1º de fevereiro, dizendo que elas podem ser necessárias como retaliação pelo tráfico de fentanil e a imigração ilegal.

O Canadá exporta principalmente petróleo e outros produtos de energia, além de carros e peças automotivas como parte da cadeia de fabricação de automóveis da América do Norte. O México exporta vários produtos para os EUA nos setores industrial e automotivo.

CHINA: Trump chamou de "amigável" uma conversa que teve com o presidente chinês, Xi Jinping, mas continuou a ameaçar com tarifas contra a China. No primeiro mandato de Trump, os dois países se envolveram em uma longa guerra comercial que prejudicou ambas as economias.

EUROPA: Trump disse que a UE e outros países têm superávits comerciais preocupantes com os Estados Unidos. Ele disse que os produtos desses países estarão sujeitos a tarifas ou que ele exigirá que eles comprem mais petróleo e gás dos EUA, embora a capacidade de exportação de gás dos EUA esteja próxima do limite.

RÚSSIA: Trump ameaçou atingir a Rússia "e outros países participantes" com impostos, tarifas e sanções se um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia não for fechado em breve.

ÍNDIA/PAÍSES DO BRICS: Durante sua campanha, Trump chamou a Índia de "grande abusadora" do comércio e prometeu usar tarifas para corrigir desequilíbrios comerciais. Ele também ameaçou o grupo de nações Brics -- do qual o Brasil faz parte -- com tarifas se elas não aceitassem sua exigência de se comprometerem a não criar uma nova moeda.

COLÔMBIA: Trump disse que aplicaria imediatamente tarifas de 25% sobre os produtos colombianos depois que o país se recusou a receber voos que transportavam migrantes a serem deportados dos EUA; os dois lados chegaram a um acordo.

AMEAÇAS A PRODUTOS

SEMICONDUTORES: Trump disse que deseja impor tarifas sobre os chips de computador importados, apontando para Taiwan, onde a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, a maior fabricante de chips do mundo, fabrica semicondutores para a Nvidia, Apple e outros clientes dos EUA. A TSMC gerou 70% de sua receita em 2024 com clientes sediados na América do Norte.

PRODUTOS FARMACÊUTICOS: Trump sugeriu tarifas sobre suprimentos farmacêuticos, incluindo medicamentos, o que seria uma mudança. Nas últimas décadas, os produtos farmacêuticos geralmente foram isentos de tarifas.

METAIS: Trump também disse que imporia tarifas sobre o alumínio e o cobre -- metais necessários para a produção de equipamentos militares dos EUA -- bem como sobre o aço, para incentivar os produtores a produzi-los nos Estados Unidos, o que poderia aumentar os custos para as montadoras de automóveis e outros fabricantes que utilizam essas matérias-primas. Os EUA importam 38% de suas necessidades de cobre e são altamente dependentes das importações de alumínio.

AUTOMÓVEIS: Trump está pensando em impor tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México em 1º de fevereiro, e ele lançou a ideia de tarifas pesadas, de 100% ou mais, sobre outros veículos, incluindo, potencialmente, veículos elétricos. A indústria automobilística dos EUA foi responsável por importações de mais de 202 bilhões de dólares do Canadá e do México juntos em 2024.

(Reportagem de Anjana Anil e Puyaan Singh, em Bengaluru)