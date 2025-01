Homem perdoado por Trump é procurado por aliciamento de adolescente

Um homem que deixou a prisão nos EUA após o presidente Donald Trump perdoá-lo pelo ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, é procurado pela polícia por uma acusação de 2016 sobre aliciamento de menor de idade.

O que aconteceu

Andrew Taake, 36, foi solto no último dia 20, apesar do pedido das autoridades do Texas para mantê-lo preso devido ao mandado pendente. Segundo a agência de notícias Associated Press, ele aguardava julgamento pela acusação de pedir sexo a uma adolescente de 17 anos por meio de um aplicativo de mensagens.

O homem estava preso após ser acusado de atacar policiais com spray de urso e um chicote de metal. Ele é uma das poucas pessoas libertadas após o perdão de Trump que chamaram a atenção da polícia norte-americana.

Promotoria ressalta dificuldade para prender as pessoas liberadas pelo republicano. "Prender novamente indivíduos como Taake, que foram soltos com mandados estaduais pendentes, exigirá recursos significativos", disse o gabinete do promotor. "Saiba que já estamos no processo de rastrear Taake", acrescenta o comunicado.

Perdoado por Trump é morto pela polícia

Outro homem que também foi perdoado por Trump após ter sido preso por invadir o Capitólio foi morto a tiros por um policial no último domingo (26). Matthew Huttle foi morto durante uma blitz de trânsito em Indiana.

Huttle teria resistido à prisão e discutido com um agente, segundo a polícia. "Ocorreu uma discussão acalorada entre o suspeito e o policial, que resultou no policial disparando sua arma e ferindo fatalmente o suspeito", disse a polícia estadual em comunicado à imprensa.

A polícia acrescentou que Huttle estava armado. As autoridades não detalharam o motivo da abordagem e da prisão da vítima. A morte está sendo investigada e o policial que atirou contra o americano foi afastado das ruas.

Promessa de campanha

Logo depois de assumir a presidência, Donald Trump anunciou que perdoaria todos os 1,5 mil indiciados pelo ataque ao Capitólio. "Vou assinar perdões para muita gente", anunciou o republicano, no dia 20. "Vou assinar a soltura de muita gente", reforçou.

A anistia foi aplicada às pessoas que não tenham cometido atos de violência. Para aqueles com denúncias de crimes mais sérios, Trump propôs uma substituição de pena.

Durante a campanha, o presidente eleito chamou a data do "dia do amor" e classificou os envolvidos de "patriotas" e "reféns". Em várias ocasiões, se referiu aos invasores como "nós", enquanto grupos radicais que participaram dos ataques passaram a fazer parte de seus comícios, em 2024.