Brasileiro e miss boliviana são presos com R$ 13 mi em cocaína na Argentina

Um piloto brasileiro e uma ex-miss da Bolívia foram presos com R$ 12,9 milhões em cocaína depois que o avião em que levavam as drogas caiu em na província Entre Rios, na Argentina. O caso ocorreu na última quarta-feira (22), mas só foi noticiado pela imprensa local nessa semana.

O que aconteceu

Brasileiro foi presa com ex-miss boliviana. A dupla teria tentado fugir depois da queda, mas acabou presa pela polícia. Ele foi identificado como Carlos Costas Diaz, de 52 anos, e a boliviana foi identificada como Jade Callaú, de 21 anos. Ambos ficaram feridos com a queda do avião, mas não correm risco de vida.

Polícia encontrou 359 quilos de cocaína "da maior pureza", avaliados em 2,2 milhões de dólares (cerca de R$ 12,9 milhões). Além das drogas, foram apreendidos celulares e equipamentos de comunicação via satélite que estavam com Diaz e Callaú.

Policiais posam com drogas apreendidas em Entre Rios, na Argentina Imagem: Reprodução/La Nación

Aeronave caiu por falta de combustível. A aeronave já havia viajado cerca de 1,5 mil quilômetros antes de cair em um campo, informou o ministro de Justiça de Entre Rios, Nestor Roncaglia. Ele disse ainda que o avião usado para o transporte das drogas era boliviano e tinha a intenção de chegar ao norte de Buenos Aires.

O UOL entrou em contato com a Polícia de Entre Rios e com a justiça argentina para saber mais sobre a situação judicial dos presos. Caso houver resposta, esta matéria será atualizada.