Rio-Santos é interditada por risco de deslizamentos; Angra tem desalojados

Do UOL, no Rio

A Rodovia Rio-Santos está com pontos de interdição nos dois sentidos na manhã de hoje por causa da chuva forte e do risco de queda de barreiras. Com alerta de risco muito alto para deslizamentos, o município de Angra dos Reis tem 115 desalojados.

O que aconteceu

Seis pontos de bloqueio no sentido São Paulo. De acordo com a CCR, concessionária da rodovia, há seis pontos de interdição da pista expressa no sentido São Paulo: nos KMs 528, 462, 518, 428, 500 e 455. Os bloqueios acontecem na altura de Mangaratiba (RJ) e Angra dos Reis (RJ) por causa do alto risco de queda de barreira.

Quatro pontos de bloqueio no sentido Rio. Há bloqueios na altura dos KMs 542, 503, 473 e 433, entre Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty (RJ) também por risco de queda de barreiras por causa da chuva.

Risco muito alto de deslizamento em Angra dos Reis. A Defesa Civil do Estado alertou para risco hidrológico e de deslizamento muito alto na região da Costa Verde.

Mais de 100 desalojados. De acordo com a prefeitura de Angra dos Reis, por causa do transbordamento dos rios Japuíba e Caputera, 115 pessoas ficaram desalojadas. Não há resgistro de feridos. Foram disponibilizados 30 pontos de apoio para receber essas pessoas.

Concessionária havia alertado para risco de fechamento da via. Em comunicado ontem, a CCR anunciou que havia previsão do fechamento da rodovia por causa da previsão de chuvas fortes.

Volume de chuva acumulado em Angra dos Reis é de 270mm nas últimas 24h. Houve registro de deslizamento de encostas nos bairros Belém, Morro da Velha, Carioca, Praia do Machado e Frade. Não há feridos.