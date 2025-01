Oito dos 33 reféns israelenses que seriam liberados estão mortos, diz Hamas

Do UOL, em São Paulo

Oito dos 33 reféns israelenses que serão libertados na primeira fase do cessar fogo na Faixa de Gaza estão mortos, de acordo com uma lista do Hamas disponibilizada ao governo israelense.

O que aconteceu

As famílias dos oito mortos já foram contatadas. Outros 18 ainda estão vivos, falou o porta-voz do governo David Mencer a jornalistas nesta segunda-feira (27).

Israel afirmou que recebeu ontem do Hamas uma lista sobre a situação dos reféns em Gaza. As autoridades israelenses afirmaram ainda que o documento do grupo extremista correspondia às informações que eles também tinham.

A primeira parte do acordo prevê a liberação de 33 reféns. Destes, oito estão mortos, sete já foram liberados após a trégua e 18 aguardam para voltar para casa.

Mais três israelenses serão soltos na quinta-feira (30). Ao todo, ao menos 80 reféns sequestrados pelo Hamas permanecem em Gaza, incluindo os corpos de pelo menos 34 mortos, confirmados pelas Forças de Defesa de Israel.

Israel também libertou cerca de 290 prisioneiros palestinos na semana passada. Forças de segurança de Israel e representantes da Cruz Vermelha verificaram a identidade de cada prisioneiro e realizaram exames médicos antes de os libertarem.

Prisioneiros palestinos libertados dentro de um ônibus Imagem: MUSSA ISSA QAWASMA/REUTERS

prisioneiro palestino libertado é saudado em Ramallah, na Cisjordânia ocupada por Israel Imagem: Ammar Awad/REUTERS

Quem são as reféns israelenses já libertadas?

Romi Gonen, 24, Emily Damari, 28, e Doron Steinbrecher, 31, foram as primeiras. Elas estavam presas há 471 dias, desde 7 de outubro de 2023. Gonen estava no festival de música que invadido pelo Hamas naquele dia. Damari e Steinbrecher foram sequestradas dentro de suas próprias casas, no kibutz (vilarejo agrário) Kfar Aza, no sul de Israel.

Liri Albag, Karina Ariev, Daniella Gilboa e Naama Levy foram libertadas neste sábado (25). Antes da libertação, as quatro foram conduzidas a um pódio na Cidade de Gaza. As reféns acenaram e sorriram, depois foram levadas até carros da Cruz Vermelha para que fossem transportadas até as forças israelenses.