Corpo do papa Francisco é velado na Basílica de São Pedro após procissão solene

Por Crispian Balmer e Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O corpo do papa Francisco, colocado em um caixão aberto, foi levado em uma procissão solene de sua residência dentro dos muros da Cidade do Vaticano até a Basílica de São Pedro nesta quarta-feira.

Cardeais de chapéu vermelho, bispos, frades com velas e guardas suíços de capacete caminharam lentamente até a vasta praça iluminada pelo Sol em frente à basílica, enquanto um coro entoava salmos e orações em latim e um sino tocava suavemente.

O corpo do papa de 88 anos, que morreu há dois dias em seus aposentos na casa Santa Marta depois de sofrer um derrame, foi erguido em uma plataforma de madeira por 14 carregadores de caixão com luvas brancas e roupas pretas.

Quando o caixão atravessou a Praça de São Pedro, uma multidão de milhares de pessoas começou a aplaudir -- um sinal italiano tradicional de respeito em tais eventos.

"Ele é como um membro da família. Alguém muito próximo de nossos corações, alguém que tornou a Igreja muito acessível a todos e inclusiva para todos", disse Rachel Mckay, uma peregrina do Reino Unido.

Francisco, que havia saído recentemente do hospital depois de cinco semanas sendo tratado de pneumonia dupla, apareceu em público pela última vez no domingo, quando encantou os espectadores reunidos para celebrar a Páscoa, sendo conduzido pela praça lotada em seu papamóvel branco com capota aberta.

Autoridades do Vaticano correram na quarta-feira para ajudar os carregadores de caixão a subir uma ladeira de pedra, antes que a procissão passasse pelas gigantescas portas de bronze de São Pedro e entrasse no interior silencioso da igreja ornamentada.

O corpo de Francisco permanecerá na Basílica de São Pedro até a noite de sexta-feira, permitindo que os fiéis prestem suas homenagens.

Seu funeral está marcado para sábado e atrairá chefes de Estado e de governo de todo o mundo, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que entrou em conflito repetidamente com o papa em questões sociais como a imigração.

Líderes de Itália, França, Alemanha, Reino Unido, Ucrânia, Brasil, instituições da UE e da Argentina, país natal de Francisco, também confirmaram presença, entre muitos outros.

FUTURO CONCLAVE

Um conclave para escolher o novo papa não deve começar antes de 6 de maio. Os cardeais que estão se reunindo em Roma decidirão a data após discussões que geralmente são prolongadas.

Não há um favorito claro para suceder Francisco, embora as casas de apostas britânicas tenham apontado Luis Antonio Tagle, um reformador das Filipinas, e Pietro Parolin, da Itália, como os primeiros favoritos.

Tagle e Parolin ficaram juntos na basílica, ladeados por cerca de 80 outros cardeais, enquanto o caixão de madeira era colocado em um estrado em frente ao altar, construído no local onde se acredita que São Pedro, o primeiro papa, foi enterrado depois de morrer como mártir no reinado do imperador Nero (54-68 d.C.).

O corpo de Francisco estava vestido com roupas vermelhas, com as mãos entrelaçadas segurando um rosário e uma mitra branca na cabeça.

Francisco evitou grande parte da pompa e cerimônia tradicionalmente associadas ao papel de líder dos 1,4 bilhão de católicos romanos do mundo. Ele entrou em conflito repetidamente com os tradicionalistas, que o viam como excessivamente liberal e muito complacente com grupos minoritários, como a comunidade LGBTQ.

Ao eleger um novo papa, os cardeais terão que considerar se completarão a prometida reforma da Igreja feita por Francisco, abrindo mais espaço para as mulheres em cargos seniores e sendo mais receptiva a uma sociedade em evolução, ou se optarão pela contenção.

Cerca de 135 cardeais podem participar do conclave secreto, que pode se estender por dias antes que a fumaça branca que sai da chaminé da Capela Sistina informe ao mundo que um novo papa foi escolhido.

(Reportagem adicional de Alvise Armellini, Angelo Amante, Gabriele Pileri e Roberto Mignucci)