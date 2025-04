Minério de ferro sobe por demanda sazonal e esperanças de conversas comerciais entre EUA e China

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro na Bolsa de Dalian subiram nesta terça-feira, alcançando uma máxima em quase três semanas, sustentados por esperanças de negociações comerciais entre os EUA e a China e pelo fortalecimento da demanda sazonal pelo ingrediente de fabricação de aço.

O contrato mais negociado do minério de ferro para setembro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China subiu 2,11%, terminando as negociações do dia em 727,5 iuanes (US$99,73) a tonelada.

No início da sessão, os preços atingiram 731 iuanes, o maior valor desde 3 de abril.

O minério de ferro de referência de maio na Bolsa de Cingapura avançava 1,61%, a US$100,2 a tonelada.

A produção de aço na China continuou a aumentar e a demanda downstream por materiais de construção se recuperou, disse a corretora Galaxy Futures em nota.

"O aumento das compras por parte das usinas e a redução das importações esgotaram os estoques de minério de ferro", disse a ANZ.

Os estoques dos cinco principais produtos de aço-carbono mantidos pelas usinas siderúrgicas chinesas caíram 5% na semana até 17 de abril, disse a consultoria Mysteel, atribuindo o declínio à demanda doméstica resiliente por aço.

Ainda assim, embora os indicadores imobiliários da China estejam melhorando, as perspectivas de recuperação significativa parecem fracas, acrescentou o ANZ.

Também impulsionaram o sentimento as esperanças de uma diminuição das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse na terça-feira que acredita que as tensões comerciais com a China serão atenuadas, embora tenha descrito as futuras negociações como um "trabalho árduo" que ainda não começou.

O presidente dos EUA, Donald Trump, expressou otimismo de que faria progressos com a China que levariam a uma redução substancial das tarifas impostas ao país.

(Reportagem de Michele Pek)