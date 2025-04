Musk diz que se afastará de governo Trump após lucro da Tesla despencar

Elon Musk afirmou que vai se afastar do DOGE (Departamento de Eficiência Governamental), agência de corte de gastos do governo americano chefiada pelo bilionário, após a Tesla registrar lucro 71% menor do que no mesmo período do ano passado.

O que aconteceu

Musk disse que tempo que passa no DOGE cairá "significativamente". Em conferência com investidores da Tesla, Musk classificou seu trabalho na agência como "crucial", mas apontou que deve reduzir sua presença no governo já no próximo mês.

Bilionário acredita que terá que chefiar a agência até o final do mandato de Donald Trump. Aos investidores, justificou que seria para "garantir que a fraude e desperdício que paramos não volte com tudo". Ele estima que usará um ou dois dias por semana para atuar no governo americano.

Musk afirmou que protestos contra Tesla são "organizados e pagos". Ele não apresentou nenhuma prova sobre essas afirmações. Em outro momento da conferência, disse que os ataques que ele e suas empresas vinham sofrendo partia de pessoas e entidades afetadas pelos seus cortes de "fraude e desperdício".

Concessionárias e carros da Tesla foram destruídos em manifestações ao redor do mundo. Os protestos causaram quedas das vendas, de 336.681 veículos entregues (-13% em 12 meses), segundo cifras divulgadas no começo do mês. No total, a Tesla teve lucro 71% menor do que no mesmo período do ano passado.

Empresa corrigiu previsões de 2025 para baixo. A justificativa apresentada, segundo Musk, foi a do possível efeito que o terremoto comercial causado pela política tarifária de Trump pode ter sobre a demanda, afetada por uma mudança no sentimento político.