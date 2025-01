Lula está liberado para viagens e atividade física, diz boletim médico

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula (PT) está liberado para viagens e atividade física, segundo o boletim médico divulgado nesta segunda-feira (27).

O que aconteceu

Lula foi ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para uma "tomografia de controle" nesta manhã. "O exame mostra nova redução da coleção, compatível com progressiva melhora do quadro", informa a equipe médica chefiada pelo cardiologista Roberto Kalil, médico pessoal do presidente.

"O presidente foi liberado plenamente para exercer sua rotina habitual de vida", diz o boletim. Após a alta no hospital, em 19 de dezembro, o presidente ainda tinha restrição para viajar de avião e para realizar os exercícios diários.

Lula já estava agoniado para viajar. Segundo pessoas ligadas ao Planalto, foi uma decisão comum de que ele só deixasse Brasília após a liberação médica, mas o presidente reclamava que, sem ir aos estados para fazer eventos e inaugurar obras, o governo parecia parado.

Ele também queria voltar aos exercícios. Hábito que adquiriu na prisão, em Curitiba, o presidente tem acordado por volta das 6h para fazer musculação e caminhar pela área externa do Palácio da Alvorada.

A cirurgia emergencial

O presidente foi internado em 10 de dezembro e passou por uma cirurgia para drenar um hematoma na cabeça. Segundo a equipe médica, ele teve uma hemorragia intracraniana, ainda reflexo de uma queda em casa em 19 de outubro.

Presidente passou por embolização dois dias após a cirurgia. De acordo com a equipe médica, o procedimento foi para evitar novos sangramentos na cabeça.

Lula teve alta hospitalar cinco dias depois. Ele foi autorizado a voltar para casa, na zona oeste de São Paulo, onde continuou recebendo acompanhamento médico. Voltou a Brasília no dia 19.

Ele só pode voltar a Brasília no dia 19. Desde então, não saiu da cidade: passou o recesso de final do ano entre o Alvorada e a Granja do Torto e não teve viagens a trabalho.

Petista brincou sobre chapéu. Em evento na semana passada, Lula disse estar "totalmente recuperado". "Vocês estão percebendo que nem chapéu estou usando", afirmou.