BC: Galípolo e diretores participam de primeira parte da reunião do Copom nesta terça-feira

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e os demais diretores da autarquia participam nesta terça-feira, 28, da primeira sessão da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), quando farão análise de conjuntura. A informação consta de agenda publicada pelo órgão na internet. O encontro será realizado no Edifício-Sede do Banco Central, em Brasília, em duas etapas, das 10h às 12h e depois das 14h às 17h30.

Trata-se da primeira parte da reunião do colegiado, a primeira do ano e que decidirá na quarta-feira sobre a taxa Selic, hoje em 12,25% ao ano. Esta também será a primeira reunião sob a presidência de Gabriel Galípolo e com a participação de três novos diretores: Nilton David (Política Monetária), Gilneu Vivan (Regulação) e Izabela Correa (Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta).