Quem é a brasileira que leu oração em português na missa do papa Francisco

A brasileira Bianca Fraccalvieri foi responsável pela leitura em português da Oração Universal, conhecida como Oração dos Fiés ou Preces, durante a missa de funeral do papa Francisco hoje.

O que aconteceu

A jornalista é coordenadora das redes sociais do Vaticano. Ela estava à frente de uma equipe de brasileiros dedicados aos detalhes finais do funeral do papa. No site Vatican News, que transmite notícias oficiais da Igreja e do país, é possível ler reportagens escritas pela jornalista.

O trecho recitado por ela em português foi a terceira leitura realizada durante a missa. "Pelos povos de todas as nações: que, praticando incansavelmente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz", citou ela. Após a homilia, as orações dos fiéis no funeral do Papa foram recitadas em francês, árabe, português, polonês, alemão e mandarim.

A cerimônia teve início depois das 9h locais (4h em Brasília), quando o caixão foi levado para a praça São Pedro. Na sequência, o funeral do papa teve início com a presença de delegações de 140 países e 200 mil fiéis, segundo os organizadores. Ao todo, entre a praça, a Via della Consolazione e ruas próximas, é estimada a presença de 250 mil pessoas.

Bianca esteve com o papa em diversas ocasiões. Uma delas ocorreu em 2021 quando o Francisco visitou o Dicastério da Comunicação, do Vatican News. O religioso esteve em três dos cinco andares do prédio. Ele foi recebido com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e um chimarrão.

Despedida do papa Francisco

Missa terminou pouco depois do meio-dia local (7h em Brasília), com uma longa salva de palmas dos 50 chefes de Estado. Também estiveram presentes cerca de 250 mil fiéis, que compareceram à praça São Pedro e arredores. Na sequência, foi realizado o cortejo fúnebre até a basílica Santa Maria Maggiore, em Roma, onde ocorrerá o sepultamento.

Muitos fiéis chegaram na madrugada de hoje ao Vaticano para tentar conseguir um lugar na praça São Pedro. O acesso ao local foi aberto pouco depois das 6h locais (1h em Brasília). Algumas pessoas levaram bandeiras nacionais e outras, seguram uma foto do "papa dos pobres".

O local contou com um forte esquema de segurança, com centenas de agentes da polícia do Vaticano e os Carabinieri italianos. O monitoramento é semelhante ao de um aeroporto, incluindo scanners de raio-x.

Entre os presentes na praça São Pedro estavam 980 concelebrantes. O número inclui cardeais, bispos e padres, além de 200 ministros da comunhão e mais de 4.000 padres.

As vestes litúrgicas e as estolas usadas pelos concelebrantes no funeral do papa são vermelhas. A cor simboliza o sangue dos mártires e o Espírito Santo. É também a cor com a qual o papa foi vestido após sua morte.

Cinco telões foram instalados na praça São Pedro para facilitar o acompanhamento pelo público. Dois deles sob o pórtico, mais dois em cada lado da colunata e um antes da Via della Conciliazione.

Em sua homilia, o Cardeal Giovanni Battista Re lembrou o compromisso do papa com a paz. "Apesar de sua fragilidade e sofrimento finais, o papa Francisco escolheu trilhar esse caminho de doação até o último dia de sua vida terrena", disse.

Diante de dezenas de chefes de Estado, como os presidentes dos EUA e da Ucrânia, o cardeal condenou a guerra. "A guerra é somente a morte de pessoas, a destruição de casas, de hospitais e de escolas. A guerra deixa sempre o mundo pior do que antes", disse.

Do Vaticano a Roma: como foi o cortejo

O papamóvel adaptado para transportar o caixão com o corpo de Francisco chegou a Santa Maria Maggiore por volta das 12h50 [horário de Roma]. O pontífice escolheu o local para seu enterro.

O cortejo fúnebre percorrerá uma distância de cerca de 4 quilômetros pelas ruas de Roma. "Essa jornada permitirá que os fiéis se despeçam de seu bispo por um caminho que ele costumava fazer para rezar diante do ícone da Virgem Salus Populi Romani antes e depois de cada uma de suas viagens apostólicas e, até mesmo, recentemente, após suas internações", destacou a Santa Sé.

Caixão passa pelo Coliseu, em Roma, uma das atrações turísticas mais populares da Itália, em "ritmo de passeio". Fiés aplaudem o papamóvel durante o cortejo, fazem fotos do veículo que transporta o corpo do religioso, cercado por seguranças.

O trajeto entre as basílicas durou cerca de 30 minutos. O veículo que transportou o corpo seguiu em uma velocidade de aproximadamente 10 km por hora.

Caixão simples e ritual privado

Corpo do papa Francisco está em caixão de madeira na Basílica de São Pedro. O argentino será o primeiro papa enterrado fora do Vaticano em mais de um século. Em vez de ficar com outros 91 papas falecidos na Basílica de São Pedro, ele pediu o enterro na basílica dedicada a Maria, Mãe de Deus.

O papa Francisco decidiu que um caixão simples de madeira, revestido de zinco, seria suficiente para seu funeral. Em um novo rito formalizado em novembro do ano passado, Francisco renunciou a uma prática de séculos na qual o papa é enterrado em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho.