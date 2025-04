Pelo menos 400 mil pessoas acompanharam funeral do Papa Francisco, sepultado em Roma

O caixão do papa Francisco chegou neste sábado (26) à Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, onde foi sepultado após uma cerimônia fúnebre solene que reuniu mais de 400 mil fiéis na Praça de São Pedro. Líderes de Estado de todo o mundo aproveitaram o evento para encontros diplomáticos.

"Estimamos em nada menos que 400 mil o número de pessoas presentes", afirmou neste sábado o ministro italiano do Interior, Matteo Piantedosi, referindo-se aos fiéis reunidos na Praça São Pedro para a missa fúnebre e àqueles que acompanharam o cortejo pelas ruas de Roma até a Basílica de Santa Maria Maggiore.

A missa, encerrada ao meio-dia (hora local, 7h em Brasília), foi marcada por aplausos em diversos momentos ? na chegada e na saída do caixão e durante a homilia, que destacou a trajetória do pontífice argentino, falecido aos 88 anos na última segunda-feira, vítima de um AVC.

Em seguida, o caixão deixou o Vaticano no papamóvel branco com cobertura transparente, atravessando o rio Tibre rumo ao centro da capital italiana.

Na Basílica de Santa Maria Maggiore, onde Francisco escolheu ser enterrado, foi realizada uma cerimônia privada. De acordo com o Vaticano, cerca de 150 mil pessoas acompanharam o cortejo pelas ruas de Roma.

Na chegada, milhares de pessoas aguardavam do lado de fora da basílica. Entre elas, os argentinos Diego Borigen e Daiana Pozo, que haviam acabado de chegar de Florença, ainda com as malas nas mãos.

"Sou católico, mas não praticante", contou Diego. "Pela primeira vez, senti que um papa me representava ? não apenas por ser argentino, mas pelo que ele fez."

Ao longo do trajeto, especialmente na Via dei Fori Imperiali, que leva ao Coliseu, turistas de várias partes do mundo registraram a passagem do cortejo com celulares. A fé deu lugar à curiosidade histórica.

"É um dia realmente histórico", emocionou-se Jean-Roger Mounguengui, do Gabão, de 64 anos, que foi à Praça de São Pedro com a esposa para prestar homenagem ao primeiro papa sul-americano.

Chefes de Estado

Antes do início da cerimônia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acompanhado da esposa Melania, visitou o caixão de Francisco dentro da Basílica. Também estiveram presentes os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, da França, Emmanuel Macron, do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Javier Milei.

O caixão, com um exemplar dos Evangelhos, foi posicionado diante do altar montado ao ar livre na imponente Praça de São Pedro, que não comportou todos os fiéis, muitos dos quais ficaram na Via della Conciliazione.

Na homilia, o cardeal italiano Giovanni Battista Re descreveu Francisco como "um papa próximo das pessoas e com o coração aberto a todos", destacando suas ações e apelos em favor dos refugiados e deslocados.

Encontro entre Trump e Zelensky

Antes da cerimônia, Trump e Zelensky se reuniram dentro da basílica, em uma conversa considerada "muito produtiva" por ambas as partes. Zelensky afirmou ter tratado de um cessar-fogo "incondicional" e expressou otimismo sobre possíveis "avanços" após a reunião.

Uma imagem divulgada pela presidência ucraniana mostra os dois líderes, sentados em poltronas vermelhas, conversando em meio aos afrescos barrocos e mármores coloridos. Foi o primeiro encontro desde o embate entre ambos no Salão Oval, no final de fevereiro.

Horas antes, Trump havia declarado que Kiev e Moscou estavam "muito próximas de um acordo", três anos após o início da invasão russa. Os dois presidentes também conversaram rapidamente com Macron e o premiê britânico Keir Starmer dentro da basílica.

A ocasião ganhou simbolismo especial considerando o papel do Papa Francisco como defensor incansável da paz. Na homilia, o cardeal Re lembrou que Francisco jamais deixou de "implorar por negociações honestas", especialmente no conflito ucraniano.

Trump ainda cumprimentou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, mesmo no contexto das tensões comerciais entre EUA e Europa.

Donald Trump deixou Roma no meio do dia (hora local) neste sábado após se encontrar com o presidente ucraniano Zelensky.

No total, cerca de 50 chefes de Estado e uma dezena de membros da realeza compareceram ao funeral, entre eles o príncipe William, do Reino Unido, os reis da Espanha e da Bélgica, além do príncipe Albert de Mônaco e sua esposa, Charlène.

O fervor popular refletiu as mais de 250 mil pessoas que passaram pela Basílica de São Pedro durante a semana para prestar suas últimas homenagens ao líder espiritual sul-americano de 1,4 bilhão de católicos.

(Com AFP)