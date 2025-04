Carro transparente e ritmo de passeio: o cortejo até Santa Maria Maggiore

O caixão do papa Francisco deixou a Basílica de São Pedro, no Vaticano, e segue em um cortejo até a Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, onde ocorrerá o enterro.

O que aconteceu

O cortejo fúnebre percorrerá uma distância de cerca de 4 quilômetros pelas ruas de Roma. "Essa jornada permitirá que os fiéis se despeçam de seu bispo por um caminho que ele costumava fazer para rezar diante do ícone da Virgem Salus Populi Romani antes e depois de cada uma de suas viagens apostólicas e, até mesmo, recentemente, após suas internações", destacou a Santa Sé.

Caixão passa pelo Coliseu, em Roma, uma das atrações turísticas mais populares da Itália. Fiés aplaudem o papamóvel durante o cortejo, fazem fotos do veículo, cercado por veículos de segurança.

Autoridades mundiais compareceram a Basílica de São Pedro para se despedirem do Papa Francisco. Segundo o Vaticano, são 130 delegações estrangeiras, incluindo 50 chefes de estado e 10 monarcas.

Fiés se reuniram na madrugada de hoje no Vaticano com fotos do "papa dos pobres" e bandeiras nacionais. O local teve forte esquema de segurança. Há centenas de agentes da polícia do Vaticano e os Carabinieri italianos. O monitoramento ocorreu semelhante ao de um aeroporto, incluindo scanners de raio-x.

Pouco depois das 9h locais (4h em Brasília), o caixão foi levado para a praça São Pedro. Na sequência, o funeral do papa teve início com a presença de delegações de 140 países e 200 mil fiéis, segundo os organizadores.

Também estão presentes 980 concelebrantes, incluindo cardeais, bispos e padres, além de 200 ministros da comunhão e mais de 4.000 padres. Cinco telões foram instalados na praça para facilitar o acompanhamento pelo público: dois sob o pórtico, mais dois em cada lado da colunata e um antes da Via della Conciliazione.

Em sua homilia, o Cardeal Giovanni Battista Re lembrou o compromisso do Papa com a paz. "Apesar de sua fragilidade e sofrimento finais, o papa Francisco escolheu trilhar esse caminho de doação até o último dia de sua vida terrena", disse.

As vestes litúrgicas e as estolas usadas pelos concelebrantes no funeral do papa são vermelhas. A cor simboliza o sangue dos mártires e o Espírito Santo. É também a cor com a qual o papa foi vestido após sua morte.

Autoridades presentes

Estavam na primeira fila: os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky; da França, Emmanuel Macron; e dos EUA, Donald Trump. Foram posicionados intercalados, com algumas pessoas entre eles.

Trump e Macron deram um aperto de mãos durante o cerimonial. O ato ocorreu quando a cerimônia litúrgica incluía a troca do sinal de paz, prática comum em celebrações católicas.

A América do Sul, continente natal de Jorge Bergoglio, também é representada. Estão no cerimonial os presidentes argentino, Javier Milei, e o brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado pela primeira-dama Janja.